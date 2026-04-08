Dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Detalii inedite despre înscenare din ancheta procurorilor

Ancheta procurorilor DIICOT care vizează fotografiile cu Ponta-Coldea-Nicușor Dan, publicate de Elena Lasconi în campania prezidențială din 2025, nu a ajuns încă la cei care au comandat și finanțat operațiunea. Dar apar noi detalii despre cum a fost pus la punct tot scenariul.

Locația…

Un element determinant în ancheta procurorilor, după cum se consemnează în documente, a fost faptul că în 2 mai 2025, publicația locația în care se presupune că a avut loc întâlnirea dintre cei trei. Adică la o zi după ce pozele au apărut pe Facebook-ul Elenei Lasconi.

Este vorba de vilă aflată în comuna Tunari, județul Ilfov, deținută de o anume Alina Dumitru și care era scoasă la închiriere pe platforma AirBNBB.

Personajele…

Alina Dumitru a declarat că, dintre cei 20 de chiriași care au închiriat vila în perioada ianuarie-mai 2025, cel mai probabili suspecți sunt cei care au închiriat-o în perioada week-end-ului 25-27 aprilie, pentru că au acoperit camerele de supraveghere exterioare în seara zilei de 25 aprilie, când nu a putut vizualiza prin telefonul mobil exteriorul locuinței. În plus, chiriașii nici nu au locuit acolo pe toată perioada week-end-ului, ci doar în ziua de vineri, 25 aprilie 2025.

Așa au ajuns procurorii la Ana Maria Andrei, cea care a închiriat vila. Aceasta a declarat că este angajată la firma Training Private Group SRL și a făcut rezervarea la solicitarea lui Mihai Cojocaru, patron al firmei CStudio SRL, cu care Training Private Group are o colaborare strânsă și îndelungată. Ana Maria Andrei i-a dat datele de rezervare lui Adrian Dobre, angajat de bază al aceleiași firme, arată documentele procurorilor, citate de

La rândul lor, Mihai Cojocaru și Adrian Dobre au declarat că au vrut să pună în operă o idee mai veche, realizarea unui pamflet politic, intitulat „Românii au talent…să mintă”, motiv pentru care au vrut să angajeze trei actori care să joace rolurile lui Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Mihai Cojocaru a declarat că a selectat doi actori de la propria sa firmă de creație cinematografică: Răzvan Bratu (în rolul lui Nicușor Dan) și Alexandru Năstăsoiu (în rolul lui Victor Ponta), precum și pe propriul său tată, Marian Cojocaru (în rolul lui Florian Coldea).

Pe 25 aprilie 2025, la ora 14.00, într-o casă din Voluntari, actorii au fost machiaţi şi costumaţi astfel încât să semene cât mai mult cu personajele pe care urmau să le interpreteze. Apoi s-au deplasați cu toții la vila din Tunari.

În aceeași seară, de la ora 23.00, a fost realizată sesiunea foto, realizată de un alt angajat al firmei Training Private Group, Alex Pop. Totul a durat două ore, până la ora 1.00 a zilei de 26 aprilie.

Fotografiile…

Mihai Cojocaru a susţinut că nu cunoaşte ce s-a întâmplat cu filmările realizate în seara zilei de 25 aprilie 2025, că nu îşi mai aminteşte dacă le-a vizionat ulterior şi, de asemenea, că nu ştie dacă acestea au ajuns în presă sau cum s-ar fi putut întâmpla acest lucru.

Potrivit celor implicați, după realizarea fotografiilor, proiectul ar fi fost abandonat, pe motiv că machiajul nu ar fi fost satisfăcător.

Procurorii au mai stabilit că, tocmai din cauza machiajului nesatisfăcător, fotografiile originale au fost alterate, pe figurile actorilor fiind suprapuse electronic chipurile reale ale lui , Victor Ponta și Florian Coldea.

Cu toate acestea, suspecții Mihai Cojocaru și Adrian Dobre „au recunoscut cu ocazia audierii că au realizat în data de 25 aprilie 2025 un material video, au declarat că iniţiativa realizării acelui material le-a aparţinut, dar nu au dat detalii cu privire la scopul real pentru care au efectuat acele filmări.

Suspecţii au precizat că nu ştiu ce s-a întâmplat ulterior cu materialul realizat de ei, că nu ştiu cine a modificat filmarea şi nu ştiu cum au ajuns fotografiile din respectivul material la numita Lasconi Elena-Valerica”, se arată în document.

Banii…

Procurorii au cerut mandat pentru a analiza tranzacțiile financiare ale celor doi suspecți, Mihai Cojocaru și Adrian Dobre. Așa au aflat că cei doi au primit sume considerabile de bani de la firma cu care aveau colaborări frecvente, Training Private Group SRL, deținută de Andrei Bicuți, și de la firma Creative & Innovative Management, deținută de tatăl acestuia din urmă, Liviu Bicuți.

„Din probatoriul cauzei a rezultat că materialul video realizat de către suspectul Cojocaru Mihai a fost susţinut financiar de către numiţii Biscuți Gheorghe-Liviu și Biscuți Andrei Gabriel, acesta din urmă transferând sume semnificative de bani în conturile suspectului Cojocaru Mihai în mod direct”, notează instanța Curții de Apel București.

Nota de plată a acestei operațiuni se ridică la 170.000 de lei (34.000 de euro), arată documentul procurorilor.