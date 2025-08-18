Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții

Un nou studiu japonez publicat în Journal of the American Heart Association arată că două sau mai multe cafele zilnic pot dubla riscul de deces cardiovascular la persoanele cu hipertensiune severă.

În schimb, ceaiul verde nu prezintă niciun risc, indiferent de nivelul tensiunii arteriale, relatează .

Cafeaua, risc mare pentru bolnavii cu hipertensiune severă

Rezultatele studiului sunt îngrijorătoare pentru cei care au tensiune arterială mare. Consumul a două sau mai multe cești de cafea pe zi a fost legat de o dublare a riscului de deces din cauze cardiovasculare la pacienții cu hipertensiune severă.

„Acesta este primul studiu care identifică o legătură între consumul a două sau mai multe cafele pe zi și mortalitatea cardiovasculară în rândul persoanelor cu hipertensiune severă”, a declarat autorul principal al cercetării, Hiroyasu Iso, potrivit sursei citate.

Ceaiul verde, aliatul inimii

Diferența este una clară! Ceaiul verde nu a fost legat de niciun risc de mortalitate cardiovasculară, indiferent de nivelul tensiunii arteriale. Cercetătorii explică acest lucru datorită conținutului său bogat în polifenoli, care sunt substanțe antioxidante și .

Deși ceaiul verde conține și , efectele sale asupra sănătății par a fi neutre sau chiar pozitive.

De ce reacționează diferit organismul la cafea și la ceai

Cercetătorii afirmă că persoanele cu hipertensiune severă sunt mai expuse la efectele negative ale cofeinei. Aceasta poate anula efectele benefice ale cafelei, sporind riscul de deces.

„Pentru cei cu hipertensiune severă, efectele negative ale cofeinei pot depăși avantajele și pot crește riscul de moarte”, a spus Hiroyasu Iso, conform sursei citate.

Pe de altă parte, beneficiile ceaiului verde se datorează antioxidanților care contracarează efectele dăunătoare ale cofeinei.

Ce spune studiul

Cercetarea a studiat aproape 19 ani de date și a inclus peste 18.000 de participanți din Japonia. În acest interval, au fost raportate 842 de decese cauzate de boli cardiovasculare.