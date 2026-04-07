Două femei reținute din Câmpina au fost acuzate de poliţişti pentru . Acestea sunt acuzate că ar fi obţinut bijuterii prin metoda „ghicitului”. Suspectele, în vârstă de 32 și 33 de ani, au fost identificate în urma unei percheziții desfășurate marți în localitatea Bărcănești.

Cum reușeau cele două femei reținute să păcălească victimele

Anchetatorii au descoperit că una dintre suspecte folosea ritualuri magice pentru a convinge oamenii să îi ofere obiecte de valoare. Aceasta nu activa singură, ci era ajutată ilegal de o a doua persoană. Complicele îi asigura sprijinul necesar pentru a induce victimele în eroare. Reprezentanții IPJ Prahova au explicat cum funcționa întregul mecanism prin care victimele erau lăsate fără bijuterii

„Din cercetări, a reieşit că una dintre persoane ar fi săvârşit fapta prin utilizarea metodei cunoscute sub denumirea de „ghicit”, constând în inducerea în eroare a unor persoane, sub pretextul desfăşurării unor practici de natură supranaturală, determinându-le astfel să îi remită bijuterii. Totodată, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în activitatea infracţională, persoana bănuită de comiterea faptei ar fi fost sprijinită de către cealaltă femeie, în vârstă de 33 de ani”, precizează comunicatul transmis de .

Ce au găsit polițiștii la domiciliul unde stăteau cele două reținute

Oamenii legii au pus în executare un mandat de percheziție la locuința persoanei bănuite, unde au căutat probe care să demonstreze activitatea infracțională. Atât suspecta principală, cât și complicea ei au fost ridicate și duse la sediul Poliției Municipiului Câmpina pentru a fi audiate de către anchetatori.

În prezent, cercetările sunt în plină desfășurare pentru a se stabili întreaga dimensiune a activității acestora și pentru a identifica toate persoanele prejudiciate. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața magistraților cu propuneri legale.