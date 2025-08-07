B1 Inregistrari!
Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci

Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 18:37
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, în jurul prânzului, într-o gospodărie din localitatea Coteni, din județul Bacău. Flăcările s-au extins rapid la două locuințe aflate în aceeași curte, amenințând și casele din jur.

  • Cum au intervenit echipele de urgență
  • Ce s-a întâmplat cu familiile rămase fără adăpost

Cum au intervenit echipele de urgență

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” din Bacău, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12:10, iar la fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de comandă și o autoscară.

Incendiul a fost localizat și stins de către echipele de intervenție, fără a se înregistra victime. Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost, potrivit concluziilor, utilizarea focului deschis într-un spațiu închis.

Ce s-a întâmplat cu familiile rămase fără adăpost

Potrivit unui reportaj realizat de Știrile Pro Tv, una dintre casele afectate era locuința unei familii formate dintr-un bărbat de 64 de ani și fiica sa adolescentă, elevă în Bacău. Cea de-a doua construcție, era în construcție și urma să devina casa fiului său.

Flăcările s-au extins rapid, iar proprietarul a încercat să salveze obiectele de valoare din casă, punându-și viața în pericol. Cele două clădiri au fost arse aproape complet, iar familia a rămas fără adăpost.

Rudele și vecinii acestuia fac apel la ajutorul tuturor pentru sprijin. Este nevoie de materiale de construcții, obiecte de uz casnic, îmbrăcăminte și ajutor financiar pentru a reconstrui ceea ce s-a pierdut.

