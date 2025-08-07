Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, în jurul prânzului, într-o din localitatea Coteni, din județul Bacău. Flăcările s-au extins rapid la două aflate în aceeași curte, amenințând și casele din jur.

Cuprins:

Cum au intervenit echipele de urgență

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” din Bacău, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 12:10, iar la fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de comandă și o autoscară.

Incendiul a fost localizat și stins de către echipele de intervenție, fără a se înregistra victime. Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost, potrivit concluziilor, utilizarea focului deschis într-un spațiu închis.

Ce s-a întâmplat cu familiile rămase fără adăpost

Potrivit unui reportaj realizat de , una dintre casele afectate era locuința unei familii formate dintr-un bărbat de 64 de ani și fiica sa adolescentă, elevă în Bacău. Cea de-a doua construcție, era în construcție și urma să devina casa fiului său.

Flăcările s-au extins rapid, iar proprietarul a încercat să salveze obiectele de valoare din casă, punându-și viața în pericol. Cele două clădiri au fost arse aproape complet, iar familia a rămas fără adăpost.

Rudele și vecinii acestuia fac apel la ajutorul tuturor pentru sprijin. Este nevoie de materiale de construcții, obiecte de uz casnic, îmbrăcăminte și ajutor financiar pentru a reconstrui ceea ce s-a pierdut.