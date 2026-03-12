B1 Inregistrari!
Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete strâmbă. Cum au ajuns localnicii să o folosească, de fapt

Ana Beatrice
12 mart. 2026, 08:48
Sursă Foto: Captură Video - digi24.ro
  1. Pistă de biciclete sau trotuar improvizat
  2. De ce a ales comuna o pistă de biciclete în locul camerelor video

Două milioane de lei pentru o pistă de biciclete într-un sat în care bicicliștii abia dacă se văd. Asta au primit locuitorii unei comune din Cluj, printr-un proiect finanțat din PNRR. Problema este că, deși abia construită, pista este strâmbă și plină de denivelări, iar în localitate nu există deloc trotuare.

Primarul recunoaște situația și spune că va cere sprijinul Consiliului Județean pentru a repara lucrarea. Până atunci însă, localnicii au găsit o soluție simplă și folosesc pista ca trotuar. În lipsa bicicliștilor, este practic singurul loc pe unde pot merge în siguranță pe jos.

Pistă de biciclete sau trotuar improvizat

În comuna Geaca din județul Cluj, o localitate cu aproximativ 1.400 de locuitori, a fost construită o pistă de biciclete de 3,4 kilometri. Proiectul a fost realizat din fonduri europene și a costat aproximativ două milioane de lei. Deși investiția ar fi trebuit să încurajeze mersul pe bicicletă, realitatea din teren arată altfel. Traseul este plin de denivelări și are curbe strânse. Pe alocuri apar chiar și obstacole neașteptate, precum un stâlp amplasat chiar pe marginea pistei.

Cu toate aceste probleme, oamenii din sat spun că pista le este totuși utilă. Nu pentru biciclete, ci pentru mersul pe jos. În lipsa trotuarelor, mulți localnici o folosesc ca pe un drum sigur pentru pietoni. „E frumoasă, nu ne mai lovesc mașinile. Mergem pe jos, că bicicliști sunt vreo trei”, a spus un localnic, notează digi24.ro.

O femeie din sat confirmă că pista a devenit, în practică, trotuarul comunității. „De exemplu, când mergem la biserică, venim pe pistă. Folosim pista pe post de trotuar.” Alții spun că nu prea au alternativă. „Păi pe unde să mergi? Pe marginea drumului, să te ferești de mașini?”, întreabă retoric un bărbat. Situația îi pune uneori în dificultate chiar și pe puținii bicicliști din zonă. „Acum vin și persoanele pe pistă, ce să facem?”, spune unul dintre ei.

De ce a ales comuna o pistă de biciclete în locul camerelor video

Când primăria din Geaca a accesat fonduri prin PNRR, autoritățile au avut de ales între două opțiuni. Prima variantă era construirea unei piste de biciclete. A doua presupunea achiziționarea unor echipamente de supraveghere video. În cele din urmă, a fost aleasă pista de biciclete, deoarece fondurile erau destinate strict acestui tip de proiect și nu puteau fi folosite pentru alte investiții.

„Banii au venit din PNRR strict pentru acest obiectiv, pentru pistă de biciclete. Nu puteau fi folosiți într-un alt scop. Denivelările respective sunt cauzate la accesul oamenilor la proprietăți. Dacă o făceau dreaptă, atunci aveau probleme oamenii cu intrarea în curte. Mai sunt unele locuri unde sunt probleme, acolo am zis că o să intervenim. Am cerut de la Consiliul Judetean sprijin”, a transmis primarul comunei Geaca.

Pista din Geaca nu este însă un caz singular. În mai multe localități din țară au apărut proiecte similare, criticate pentru modul în care au fost realizate. Printre exemple se numără pista de biciclete șerpuită din Lăcusteni, județul Ialomița, dar și cea turnată direct peste iarbă în satul Viile Satu Mare.

