Indiferent de formă, mărime sau culoare, dovlecii au cucerit definitiv inimile românilor. Zilele acestea, pot fi găsiți aproape la orice pas, fie că vorbim de piețe, magazine sau chiar restaurante. Astfel, România dă încă o dată dovadă că se adaptează rapid la noile tendințe. Dacă, până recent, decorarea tomnatică a caselor și localurilor era, mai degrabă, o tradiție vestică, acum, conaționalii noștri își împodobesc cu entuziasm locuințele și chiar locurile de muncă cu diverse obiecte, inclusiv bostani.

Cât costă dovlecii, legumele care au intrat în topul preferințelor românilor

În timp ce unii cumpără dovleci cu gândul să-i transforme în delicii culinare, alții o fac în spiritul sărbătorii de Halloween, urmând să-i sculpteze.

În medie, un kilogram costă 5 lei, ceea ce înseamnă că unul de dimensiuni medii poate costa și peste o sută de lei. Însă, românii nu par să dea înapoi din cauza prețului, iar asta o confirmă chiar producătorii.

„Se vând foarte bine”, a declarat Szilagy Zoltan, producător, pentru .

Cum știi când un dovleac e suficient de copt

Pentru mulți, alegerea dovleacului perfect este un mister. Există însă, câteva indicii care pot indica că leguma este suficient de coaptă, aromată și gata să fie transformată în adevărate delicii tomnatice. Mai exact, dovleacul trebuie să aibă o dimensiune medie, coaja tare și codița uscată.

Printre cele mai cerute preparate care au la bază acest aliment rămâne supa cremă.

„Am adăugat puțină ceapă, un ulei de chorizo afumat, am adăugat câteva flori uscate”, a explicat bucătar.

Și, dacă plăcinta cu dovleac a devenit prea banală pentru vremurile actuale, cofetarii vin cu reinterpretări spectaculoase.

„Un pumpkin bread cu , scorțișoară și merișoare, aromele toamnei”, a spus Neli Bucnaru, reprezentantul unei cofetării.

Cum poți păstra o perioadă mai lungă dovlecii sculptați

Dovleacul este departe de a fi un simplu aliment. Poate fi, totodată, și o piesă de decor ușor de adaptat la propriile dorințe.

Specialiștii recomandă celor care au sculptat dovleci să îi țină la răcoare și să îi protejezeze cu un strat subțire de ulei sau ceară pentru a rezista mai mult timp.