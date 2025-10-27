Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, subliniază importanța alimentației pentru o viață sănătoasă. Alimentele ne influențează energia, echilibrul hormonal și imunitatea.

Medicul vorbește despre obiceiuri alimentare simple, dar eficiente, care pot îmbunătăți starea fizică și mentală. El recomandă o dietă echilibrată, bazată pe alimente naturale și respect față de propriul corp.

Ce alimente recomandă dr. Virgiliu Stroescu pentru o viață mai sănătoasă

Virgiliu Stroescu crede că adevărata sănătate nu se bazează pe interdicții, ci pe obiceiuri zilnice simple și conștiente. El explică faptul că mici schimbări în alimentație pot aduce transformări majore în nivelul de energie și starea generală de bine. Specialistul consideră că alimentele crude sunt adevăratele „medicamente” naturale, capabile să sprijine procesul de vindecare al organismului.

„Trebuie să mâncăm zilnic un pumn de nuci. Cine mănâncă un pumn de nuci . Nucile au seleniu, iar atunci când le consumăm, mâncăm seleniu organic. De asemenea, usturoiul ne vindecă și ne curăță tot organismul. Nu trebuie să mănânci usturoi cum mănânci nuci, pentru că, în cantități mari, el poate provoca . Cu toate acestea, dacă îl consumăm în cantități mici, este extraordinar. Usturoiul este mic, dar foarte puternic”, a declarat medicul, notează antena3.ro.

Cum ne ajută postul intermitent să trăim mai sănătos

Expertul consideră postul intermitent o metodă inteligentă de menținere a sănătății și de reglare a greutății corporale. Acesta explică faptul că pauzele alimentare oferă timp să proceseze eficient hrana și să elimine depunerile inutile. Potrivit medicului, mesele târzii împiedică digestia corectă, iar surplusul de energie se transformă rapid în grăsime abdominală.

În timpul postului intermitent, organismul folosește rezervele de glucide și începe să ardă grăsimile pentru a produce energie. Cu toate că nu este ușor la început, această practică aduce beneficii vizibile pentru siluetă, metabolism și echilibrul interior.