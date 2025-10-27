B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății

Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 08:24
Dr. Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul unei vieți echilibrate. Schimbările mici în alimentație pot avea efecte mari asupra sănătății
Sursa Foto: Facebook/ Sănătate - Dr. Virgiliu Stroescu
Cuprins
  1. Ce alimente recomandă dr. Virgiliu Stroescu pentru o viață mai sănătoasă
  2. Cum ne ajută postul intermitent să trăim mai sănătos

Virgiliu Stroescu, medic primar în endocrinologie și doctor în medicină, subliniază importanța alimentației pentru o viață sănătoasă. Alimentele pe care le consumăm ne influențează energia, echilibrul hormonal și imunitatea.

Medicul vorbește despre obiceiuri alimentare simple, dar eficiente, care pot îmbunătăți starea fizică și mentală. El recomandă o dietă echilibrată, bazată pe alimente naturale și respect față de propriul corp.

Ce alimente recomandă dr. Virgiliu Stroescu pentru o viață mai sănătoasă

Virgiliu Stroescu crede că adevărata sănătate nu se bazează pe interdicții, ci pe obiceiuri zilnice simple și conștiente. El explică faptul că mici schimbări în alimentație pot aduce transformări majore în nivelul de energie și starea generală de bine. Specialistul consideră că alimentele crude sunt adevăratele „medicamente” naturale, capabile să sprijine procesul de vindecare al organismului.

„Trebuie să mâncăm zilnic un pumn de nuci. Cine mănâncă un pumn de nuci nu face cancer. Nucile au seleniu, iar atunci când le consumăm, mâncăm seleniu organic. De asemenea, usturoiul ne vindecă și ne curăță tot organismul. Nu trebuie să mănânci usturoi cum mănânci nuci, pentru că, în cantități mari, el poate provoca ulcer. Cu toate acestea, dacă îl consumăm în cantități mici, este extraordinar. Usturoiul este mic, dar foarte puternic”, a declarat medicul, notează antena3.ro.

Cum ne ajută postul intermitent să trăim mai sănătos

Expertul consideră postul intermitent o metodă inteligentă de menținere a sănătății și de reglare a greutății corporale. Acesta explică faptul că pauzele alimentare oferă organismului timp să proceseze eficient hrana și să elimine depunerile inutile. Potrivit medicului, mesele târzii împiedică digestia corectă, iar surplusul de energie se transformă rapid în grăsime abdominală.

În timpul postului intermitent, organismul folosește rezervele de glucide și începe să ardă grăsimile pentru a produce energie. Cu toate că nu este ușor la început, această practică aduce beneficii vizibile pentru siluetă, metabolism și echilibrul interior.

Tags:
Citește și...
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Eveniment
Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Eveniment
Mihai Tatulici: Catedrala Națională e o revoluție imobiliară uriașă. Totuși, ea contrastează mult cu național-comunismul și curent legionar, încă persistente în BOR. După cum știți, Bisericile nu se reformează (VIDEO)
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Eveniment
Imagini adorabile: Băiețelul lui Nicușor Dan le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a Catedralei Naționale (VIDEO)
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile
Eveniment
Femeie sechestrată de iubit, în Botoşani. Bărbatul a bătut-o, i-a furat telefonul şi bijuteriile
Cum a reușit un bărbat din Olt să fure o mașină de poliție din Dolj. El a fost prins în timp ce se îndrepta cu ea spre casă
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Olt să fure o mașină de poliție din Dolj. El a fost prins în timp ce se îndrepta cu ea spre casă
Controale în trafic, după ce s-au tras focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei
Eveniment
Controale în trafic, după ce s-au tras focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei
Cristian Tudor Popescu: „Religia este o dictatură”. Ce spune despre ceremonia sfințirii Catedralei Naționale
Eveniment
Cristian Tudor Popescu: „Religia este o dictatură”. Ce spune despre ceremonia sfințirii Catedralei Naționale
Patriarhul Daniel, despre sfințirea picturii Catedralei Naționale: „Un moment luminos de întărire a credinței și a iubirii frățești”. Cum a arătat ceremonia (FOTO)
Eveniment
Patriarhul Daniel, despre sfințirea picturii Catedralei Naționale: „Un moment luminos de întărire a credinței și a iubirii frățești”. Cum a arătat ceremonia (FOTO)
O sportivă de națională a recunoscut că a comis fraude bancare. Iată despre cine este vorba și ce pedeapsă a primit
Eveniment
O sportivă de națională a recunoscut că a comis fraude bancare. Iată despre cine este vorba și ce pedeapsă a primit
Ultima oră
09:06 - De la bal, la spital! Doi soți s-au stins din viață, după ce au plecat de la nunta nepoatei. Cum s-a petrecut totul
09:05 - Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
08:57 - Schimbare esențială în legislația rutieră! Toți șoferii din România vor fi afectați de noile reguli
08:55 - Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
08:37 - Premierul Bolojan: „Domnul Ciprian Ciucu este un candidat care poată să pună la punct foarte multe lucruri în București”
08:36 - Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
07:57 - Premierul Bolojan, despre vila în care a locuit Băsescu: „Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația”
07:25 - Bolojan: „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe”/ „Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români”
23:59 - Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
23:29 - Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)