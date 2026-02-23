B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
23 feb. 2026, 21:12
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este Dragobete considerat simbolul iubirii în tradiția românească
  2. Ce tradiții și obiceiuri dau farmec sărbătorii de Dragobete
  3. Care sunt superstițiile și credințele populare respectate pe 24 februarie

Dragobetele este ziua în care românii sărbătoresc iubirea în spirit tradițional. Venirea acestei sărbători, odată cu primele semne ale primăverii, simbolizează un nou început pentru natură și pentru suflet. Este un moment în care îndrăgostiții își exprimă sentimentele și se apropie mai mult unul de celălalt.

De-a lungul timpului, această zi a fost însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții populare. Oamenii credeau că respectarea lor poate aduce noroc în dragoste și poate întări relațiile.

De ce este Dragobete considerat simbolul iubirii în tradiția românească

În credințele populare românești, Dragobete este văzut ca ocrotitorul iubirii și al celor îndrăgostiți. Legendele spun că era fiul Babei Dochia, cea care vestea venirea primăverii și schimbarea anotimpurilor. Era înfățișat ca un tânăr chipeș și vesel, care aducea bucurie și apropia inimile oamenilor.

Se credea că el veghează asupra cuplurilor și îi ajută pe tineri să-și găsească perechea. Odată cu ziua lui, întreaga natură se trezea la viață, iar păsările începeau să se împerecheze, semn al iubirii și al începuturilor noi. Astfel, Dragobete a devenit un simbol al renașterii, al speranței și al sentimentelor sincere.

În timp, imaginea sa s-a păstrat vie, reprezentând dragostea curată și legătura profundă dintre om și natură. Astăzi, el rămâne una dintre cele mai frumoase expresii ale iubirii în tradiția românească.

Ce tradiții și obiceiuri dau farmec sărbătorii de Dragobete

Dragobetele era, în satele românești, o zi plină de viață, în care tinerii se adunau la joc, cântec și hore, bucurându-se unii de prezența celorlalți. Aceste întâlniri nu erau doar pentru distracție, ci aveau o semnificație aparte, fiind ocazii în care se legau noi iubiri și se întăreau relațiile deja formate.

Un simplu sărut, oferit în această zi, era considerat un semn al unei legături sincere și de durată. Fetele plecau să culeagă primele flori ale primăverii, precum ghioceii sau viorelele, pe care le dăruiau cu emoție persoanei iubite sau le păstrau ca simbol al norocului în dragoste.

De asemenea, îndrăgostiții își ofereau mici daruri simbolice, menite să transmită afecțiune și devotament. În același timp, întreaga comunitate participa la sărbătoare, prin vizite, urări și împodobirea caselor cu flori.

Care sunt superstițiile și credințele populare respectate pe 24 februarie

În tradiția populară, Dragobetele era considerat o zi cu puteri speciale asupra iubirii și destinului. Se spunea că îndrăgostiții care se sărută de Dragobete își vor păstra dragostea vie și vor rămâne împreună. Florile și micile daruri oferite în această zi aveau o încărcătură specială, fiind considerate simboluri ale unei iubiri curate și durabile.

Oamenii priveau cu atenție natura, convinși că aceasta le poate transmite semne despre viitor. Ploaia era semn de belșug, iar cântecul păsărilor vestea un an plin de energie și împliniri. În același timp, se credea că tristețea și certurile trebuie evitate, pentru a nu alunga norocul în dragoste.

Mai mult, fetele își puneau busuioc sub pernă, cu speranța că își vor visa ursitul. Toate aceste obiceiuri au păstrat până astăzi farmecul Dragobetelui, transformând ziua de 24 februarie într-un simbol al iubirii și al speranței.

