Dragoș Anastasiu: Am cerut la DNA o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut / Nu am semnat și depus un denunț

Vicepremierul Dragoș Anastasiu susține că nu a depus un denunț oficial în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ci a fost audiat în calitate de martor. Precizările au fost făcute într-o postare publică, după ce în spațiul media au apărut informații privind implicarea sa în calitate de denunțător.

Noi declarații oferite de Dragoș Anastasiu

„Pentru clarificarea statutului meu în acest dosar, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că nu am semnat și nu am depus un denunț. Am dat declarații legate de faptele care au avut loc”, a transmis Anastasiu pe Facebook.

În replică, DNA a confirmat, într-un răspuns transmis G4Media, că atât Dragoș Anastasiu, cât și Cristian Băciucu, partenerul său de afaceri, au avut calitatea de martori denunțători în acest dosar. Conform instituției, procurorii au dispus clasarea cauzei față de cei doi, în temeiul prevederilor legale privind denunțul.

„Cele două persoane menționate au avut calitatea de martori denunțători. La emiterea rechizitoriului din 17 mai 2018, s-a dispus clasarea față de aceștia conform art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 lit. d”, a precizat DNA pentru G4Media.

Tot în acest caz, instanța a reținut că Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut că, timp de opt ani, a oferit mită fostei inspectoare ANAF, Angela Burlacu, sub forma unor contracte de consultanță, în schimbul protecției pentru una dintre firmele sale. Declarația apare în motivarea Curții de Apel București, citată de Realitatea Plus.

Angela Burlacu a fost condamnată definitiv pentru luare de mită.

Poziția DNA, contrazisă de Anastasiu

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a susținut că unica calitate a lui Dragos Anastasiu în dosarul DNA a fost cea de martor.

„Vicepremierul Dragoș Anastasiu nu a avut calitate de denunțător, învinuit, inculpat, condamnat în dosarul soluționat prin Hotărârea 1258/2023. Singura sa calitate a fost aceea de martor. A fost audiat în această calitate de procurori și judecători care nu au considerat că sunt întrunite condițiile pentru schimbarea acestei unice calități. Dosarul penal s-a încheiat prin hotărâre defintiva. Circumstanțele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier și cu atribuțiile dlui Dragoș Anastasiu”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, .

Anterior, protagonistul acestui scandal, Dragoș Anastasiu, afirmase: „În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu am avut niciun avantaj juridic.”

Pe de altă parte, DNA susține că vicepremierul nu a avut doar calitatea de martor, ci și cea de denunțător.

„În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din același Cod”, a informat DNA, la cererea G4Media, citat de .