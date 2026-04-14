Mai multe episoade îngrijorătoare au fost semnalate recent în Constanța, unde tineri surprinși pe stradă au afișat comportamente haotice și stări severe de dezorientare. Martorii spun că persoanele afectate păreau rupte complet de realitate.

Fenomenul readuce în atenție pericolul reprezentat de așa-numitul „drog zombie”, asociat cu efecte devastatoare asupra sănătății fizice și psihice, mai ales în rândul adolescenților.

Ce au văzut oamenii pe străzile orașului

Locuitorii au descris scene șocante petrecute în plină zi, în mai multe zone circulate ale . Cazuri similare au fost raportate în peninsula orașului, lângă o instituție publică și în zona hotelului Continental.

„Stăteau nemișcați, cu privirea pierdută, ca niște zombie. Nimeni nu se apropia de ei”, a povestit un locuitor din zona peninsulară.

Trecerătorii spun că reacțiile celor afectați i-au speriat și i-au ținut la distanță. Mulți au evitat să intervină din cauza comportamentului imprevizibil.

Ce este Krokodil și de ce provoacă teamă

Substanța menționată în aceste cazuri este cunoscută sub numele de Krokodil, un drog extrem de periculos. Consumul produce inițial euforie intensă, urmată rapid de sedare profundă și pierderea contactului cu mediul.

Utilizarea repetată poate provoca leziuni severe ale pielii, asemănătoare ulcerelor, cauzate de compuși toxici extrem de agresivi. Tocmai aceste efecte au făcut substanța cunoscută la nivel internațional. Specialiștii avertizează că impactul nu se limitează la starea fizică. Consumatorii pot ajunge la confuzie accentuată, pierderi de memorie și dificultăți serioase de concentrare, relatează Libertatea.

În situațiile grave apar probleme respiratorii sau chiar insuficiență respiratorie, ceea ce transformă consumul într-o urgență medicală. Reacțiile necontrolate sporesc neliniștea oamenilor aflați în apropiere.

Ce spun autoritățile despre extinderea fenomenului

Cazurile recente ridică întrebări despre prevenție și despre sprijinul oferit tinerilor vulnerabili. Tema a fost abordată și la nivel guvernamental în ultimele săptămâni.

Fostul , Daniel David, a declarat pe 7 martie că situația consumului de în școli este gravă. El a precizat că părinții au rolul principal în prevenție și educație.