B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă

Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă

George Lupu
28 sept. 2025, 21:37
Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă
Sursa foto simbol: Hepta - Abaca Press
Cuprins
  1. Cine a raportat prezența dronei
  2. Patru aeroporturi din Danmarca au fost închise

O dronă a fost raportată în apropierea aeroportului „Henri Coandă” (Otopeni) din București de către piloții unui avion Airbus A330 Turkish Airlines.

Cine a raportat prezența dronei

Piloții au raportat în momentul aterizării controlorilor de trafic aerian prezența dronei în vecinătatea aeroportului, anunță Boardingpass pe pagina de Facebook.

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei, precizează publicația specializată în trafic aerian.

”Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pista 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară”, precizează BoardingPass.

Conform informațiile obținute de BoardingPass se pare că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea), nu pe vreuna dintre pistele acestuia.

Patru aeroporturi din Danmarca au fost închise

Incidentul are loc în contextul în care drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din Danemarca.

Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona, conform The New York Post.

Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis din cauza dronelor din spațiul său aerian, a declarat poliția locală joi dimineață.

„Au fost observate drone în apropierea aeroportului Aalborg, iar spațiul aerian a fost închis. Poliția este prezentă și investighează în continuare”, a declarat poliția din Nordjyllands într-o postare publicată pe X.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Irina Columbeanu, moment viral după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”
Eveniment
Irina Columbeanu, moment viral după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”
Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””
Eveniment
Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””
Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”
Eveniment
Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”
Grindeanu, mesaj pentru Republica Moldova: „PSD susține partidele proeuropene responsabile”
Eveniment
Grindeanu, mesaj pentru Republica Moldova: „PSD susține partidele proeuropene responsabile”
Maia Sandu a votat la alegerile parlamentare: „Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”
Eveniment
Maia Sandu a votat la alegerile parlamentare: „Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”
Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”
Eveniment
Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. O studentă din Japonia a dat start votului
Eveniment
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. O studentă din Japonia a dat start votului
Mesajul șocant pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei, fosta soție a lui Bordea, la petrecerea aniversară!
Eveniment
Mesajul șocant pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei, fosta soție a lui Bordea, la petrecerea aniversară!
Accident aviatic în Iași: Un politician AUR este în stare critică în urma impactului
Eveniment
Accident aviatic în Iași: Un politician AUR este în stare critică în urma impactului
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie: „Este foarte important să înțelegem cum se revanșează soarta față de noi și cum noi ne vom revanșa față de destin”
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie: „Este foarte important să înțelegem cum se revanșează soarta față de noi și cum noi ne vom revanșa față de destin”
Ultima oră
22:36 - Rezultate alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: A început centralizarea proceselor verbale
22:08 - Igor Dodon anunță că va organiza proteste: ”Guvernarea PAS este în panică, nu se așteptau la astfel de rezultate”
20:52 - Irina Columbeanu, moment viral după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”
20:12 - O nouă campanie de dezinformare în Republica Moldova: Falsuri cu buletine de vot în flăcări / Anunțul Guvernului de la Chișinău
19:16 - Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
18:29 - Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””
17:50 - UPDATE / Urnele s-au închis la alegerile din Republica Moldova: Peste 50% dintre moldoveni au votat
17:25 - Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
16:50 - Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
16:26 - Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova