Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni: Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă

O dronă a fost raportată în apropierea aeroportului „Henri Coandă” (Otopeni) din București de către piloții unui avion Airbus A330 Turkish Airlines.

Cine a raportat prezența dronei

Piloții au raportat în momentul aterizării controlorilor de trafic aerian prezența dronei în vecinătatea aeroportului, anunță Boardingpass pe pagina de

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei, precizează publicația specializată în trafic aerian.

”Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pista 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară”, precizează BoardingPass.

Conform informațiile obținute de BoardingPass se pare că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea), nu pe vreuna dintre pistele acestuia.

Patru aeroporturi din Danmarca au fost închise

Incidentul are loc în contextul în care drone de origine necunoscută au fost identificate, în noaptea de miercuri spre joi, deasupra a patru aeroporturi din .

Dronele au fost reperate în apropierea din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona, conform

Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis din cauza dronelor din spațiul său aerian, a declarat poliția locală joi dimineață.

„Au fost observate drone în apropierea aeroportului Aalborg, iar spațiul aerian a fost închis. Poliția este prezentă și investighează în continuare”, a declarat poliția din Nordjyllands într-o postare publicată pe X.