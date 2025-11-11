B1 Inregistrari!
Dronă rusească prăbușită pe teritoriul României. Vremea nefavorabilă a împiedicat forțele aeriene să intervină

Dronă rusească prăbușită pe teritoriul României. Vremea nefavorabilă a împiedicat forțele aeriene să intervină

Adrian Teampău
11 nov. 2025, 08:05
Dronă rusească prăbușită pe teritoriul României. Vremea nefavorabilă a împiedicat forțele aeriene să intervină
Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Cuprins
  1. Dronă rusească pe teritoriul românesc.
  2. Populația îndemnată să-și ia măsuri de precauție

O dronă rusească s-a prăbușit în zona localității Grindu, județul Tulcea, în noaptea de luni, 10 noiembrie, spre marți, 11 noiembrie. MApN a confirmat informația, precizând că vremea nefavorabilă au împiedicat forțele aviatice să intervină.

Dronă rusească pe teritoriul românesc.

Ministerul Apărării Naționale a transmis, într-un comunicat de presă, că un dispozitiv aerian fără pilot s-a prăbușit pe teritoriul românesc. S-a întâmplat în contextul atacurilor aeriene rusești lansate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Concret, conform informațiilor oficiale, o dronă rusească s-a prăbușit în județul Tulcea, în vecinătatea localității Grindu.

De-a lungul vremii, în această zonă s-au prăbușit mai multe aparate de zbor fără pilot, de proveniență rusească.

Potrivit comunicatului MApN, „radarele au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național”. Din acest motiv au fost activate, preventiv, sistemele de apărare antiaeriană. Avioanele NATO, din serviciul de luptă Poliție Aeriană, nu au putut fi ridicate de la sol pentru că vremea nu a permis acest lucru.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că în peste 50% din atacurile rusești asupra Ucrainei , în vecinătatea granițele României, fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării. Din februarie 2022, s-au înregistrat 52 de atacuri. În mai multe situații, drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul românesc, în vecinătatea unor localități populate.

Populația îndemnată să-și ia măsuri de precauție

În urma acestei noi incursiuni cu o dronă rusească în spațiul aerian românesc, populația a fost avertizată să se protejeze așa cum va putea. Sistemele de apărare românești s-au limitat la a înregistra numărul de explozii provocate de încărcăturile explozive pe partea ucraineană.

„La ora 00.07, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea”, a transmis ministerul condus de Ionuț Moșteanu.

Ulterior, la ora 01.09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu. Drona s-a prăbușit la aproximativ 5 km sud de frontieră. Mai multe echipe de militari s-au deplasat imediat la fața locului, unde au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă rusească.

„Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, se mai arată în comunicatul MApN.

