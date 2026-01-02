B1 Inregistrari!
Noi drone de luptă, detectate la granița României. Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare”. Ce mesaj au primit locuitorii din nordul județului Tulcea

Ana Maria
02 ian. 2026, 12:56
Noi drone de luptă, detectate la granița României. Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare”. Ce mesaj au primit locuitorii din nordul județului Tulcea
Drone Sursa foto: X / Defense of Ukraine
Cuprins
  1. Drone de luptă detectate la granița României. Ce conține mesajul transmis prin RO-ALERT
  2. Ce a transmis IGSU
  3. Ce trebuie să facă cetățenii în continuare

Drone de luptă detectate la granița României. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis vineri, în jurul orei 12:00, un mesaj de avertizare către locuitorii din nordul județului Tulcea. Această măsură vine ca urmare a unei informări din partea Statului Major al Forțelor Aeriene, care a detectat „existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina”.

Drone de luptă detectate la granița României. Ce conține mesajul transmis prin RO-ALERT

„Mesajul are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. În acest context, sunt recomandate măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.”, informează IGSU, potrivit G4Media.

Sursa foto: G4Media

Astfel, populația este îndemnată să urmeze indicațiile oficiale și să se protejeze în funcție de situație.

Ce a transmis IGSU

În comunicatul transmis, IGSU explică:

„Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul are caracter preventiv și vizează posibilitate căderii unor obiecte din spațiul aerian. În acest context, sunt recomandate măsuri minime de siguranță, precum adăpostirea și respectarea indicațiilor autorităților, în funcție de evoluția situației.

Decizia transmiterii mesajului RO-ALERT a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existența unor ținte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România și Ucraina.

Reiterăm apelul către cetățeni de a-și menține calmul, de a urmări cu atenție mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT, de a se informa exclusiv din surse oficiale și de a sesiza de îndată numărul unic de urgență 112 în cazul observării unor incidente sau situații deosebite.”, a transmis IGSU.

Ce trebuie să facă cetățenii în continuare

Este esențial ca toți cei aflați în zona afectată să rămână calmi și să urmărească cu atenție mesajele oficiale transmise prin RO-ALERT. În caz de situații neobișnuite sau incidente, este recomandat să sune imediat la numărul de urgență 112.

RO-ALERT reprezintă un mecanism de avertizare rapidă care permite informarea promptă a populației în cazul unor pericole iminente. Acest sistem joacă un rol crucial în protejarea vieților și în gestionarea eficientă a situațiilor de criză.

