Ministerul Apărării anunță că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate joi seară după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est de Sulina.

Cuprins

Unde au fost interceptate drone suspecte

Atac ucrainean cu drone

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina”, precizează .

Cele două avioane trimise în misiune au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina.

„La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut”, precizează MApN.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au revenit la Baza 57 Aeriană.

Aceste avioanele ale Forțelor Aeriene Germane se află la baza Kogălniceanu ca pare a unei misiuni de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat. Misiunea durează patru luni.

Dronele ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată, în noaptea de joi spre vineri.

Rafinăria de petrol din Riazan a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală, conform surselor The Kyiv Independent, citat de .

Locuitorii au postat imagini și filmări pe rețelele sociale. Din acestea, s-a observat un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii spun că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.