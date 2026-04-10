Acasa » Eveniment » Drumuri sub zăpadă în România înainte de Paște. Ce restricții trebuie să respecte șoferii în această perioadă (VIDEO)

Drumuri sub zăpadă în România înainte de Paște. Ce restricții trebuie să respecte șoferii în această perioadă (VIDEO)

Iulia Petcu
10 apr. 2026, 08:40
Drumuri sub zăpadă în România înainte de Paște. Ce restricții trebuie să respecte șoferii în această perioadă (VIDEO)
Cuprins
  1. Cum afectează ninsorile circulația în zona montană
  2. Ce se întâmplă în Rânca
  3. Cum arată traficul pe principalele rute din țară
  4. Ce restricții și recomandări trebuie să respecte șoferii

Ninsorile revin în forță în zonele montane din România și pun presiune pe infrastructura rutieră, chiar înaintea minivacanței de Paște. Autoritățile intervin rapid, iar șoferii primesc avertismente clare privind condițiile dificile de trafic din anumite regiuni.

Cum afectează ninsorile circulația în zona montană

Zona montană a județului Vâlcea se confruntă cu episoade consistente de ninsoare, iar condițiile meteo au determinat intervenții rapide pentru menținerea drumurilor practicabile. Utilajele de deszăpezire au fost mobilizate pe DN7A, unde echipele au acționat cu lamă și materiale antiderapante pentru a preveni blocajele.

Acțiunile autorităților vin în contextul unei scăderi a temperaturilor și a acumulării rapide de zăpadă pe carosabil, ceea ce crește riscul producerii unor incidente. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece.

Ce se întâmplă în Rânca

În zona Rânca, condițiile sunt și mai dificile, cu viscol și temperaturi scăzute care complică semnificativ deplasarea pe drumurile montane. Autoritățile au transmis un mesaj clar privind situația din teren: 

”Zăpadă viscolită pe DN 67C !

Viscolul din noaptea trecută a transportat cantități de zăpadă pe partea carosabilă, formând suluri de zăpadă care pot pune probleme participanților la trafic.

SDN Târgu Jiu a acționat in această dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.

La această oră temperatura în Rânca este de -1⁰”, arată CNAIR.

Intervențiile continuă pentru a menține circulația deschisă, însă autoritățile avertizează că situația se poate schimba rapid în funcție de evoluția vremii.

Cum arată traficul pe principalele rute din țară

În contrast cu zonele montane afectate de ninsoare, alte artere importante din țară înregistrează un trafic surprinzător de lejer pentru această perioadă aglomerată. Pe DN1, între Ploiești și Brașov, circulația se desfășoară fluent, fără incidente raportate în prima parte a zilei, relatează stiripesurse.ro.

Situația este similară și pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, dar și pe DN7 Pitești–Sibiu, unde valorile de trafic rămân reduse. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că nu există restricții majore sau accidente care să afecteze deplasarea în aceste zone.

Ce restricții și recomandări trebuie să respecte șoferii

În perioada 9–13 aprilie, vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au restricții de circulație pe mai multe drumuri importante, inclusiv A2, DN7 și DN39. Măsura vizează fluidizarea traficului și reducerea riscurilor în contextul aglomerației specifice sărbătorilor.

Polițiștii rutieri recomandă planificarea atentă a traseului și verificarea condițiilor meteo înainte de plecare, mai ales pentru drumurile care traversează zone montane. Adaptarea vitezei, păstrarea distanței de siguranță și evitarea manevrelor riscante rămân esențiale pentru prevenirea accidentelor.

