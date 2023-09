După ce au fost inundate de 2 milioane de litri de vin, străzile unui oraş din Portugalia s-au înroșit (VIDEO)

Străzile unui mic oraş din Portugalia s-au colorat în roşu după ce două rezervoare ale unei distilerii au cedat brusc.

Un râu de 2,2 milioane de litri de vin roșu DOC potrivit pentru consum, a inundat străzile din São Lourenço do Bairro, în Anadia.

Vinul roșu s-a scurs pe stradă fără a răni pe cineva și a inundat drumul și a cel puțin a unei pivnițe, după cum relatează ziarul.

A definitely different type of flood

A river of red wine flows through São Lourenco do Bairro in Portugal when the local distillery’s 2.2 million liter tanks burst

Anadia Fire Department blocked the flood diverting it away from the river into a field

— Massimo (@Rainmaker1973)