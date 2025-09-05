B1 Inregistrari!
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile

Elena Boruz
05 sept. 2025, 10:08
Sursa foto: Shutterstock

Durere fără margini! Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață, după ce a căzut în gol de la aproximativ 5 metri înălțime. Acesta se afla în timpul serviciului, atunci când s-a întâmplat tragedia.

Incidentul s-a petrecut joi, după amiază, în Târgu-Neamț. Bărbatul era angajat al unei firme de telecomunicații și, din păcate, și-a găsit sfârșitul când se aștepta mai puțin. Deși la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, acesta nu a putut decât să constate decesul.

Ce au transmis autoritățile

Potrivit informațiilor, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, în urma cercetărilor efectuate.

„La data de 4 septembrie ac, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al societății comerciale de telecomunicații, ar fi aproximativ 5 metri de metri.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a declarat decesul bărbatului”, a precizat IPJ Neamț, conform dbonline.ro.

