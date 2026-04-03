Primăria Sectorului 3 organizează, între 5 și 14 aprilie, Easter Wonderland, un târg de Paște, în Parcul IOR. Evenimentul va găzdui o fermă tematică interactivă, cu ateliere creative, spectacole muzicale și un târg de produse tradiționale de Paște.

Ateliere interactive pentru copii

Easter Wonderland pune accent pe experiențele hands-on care stimulează creativitatea și explorarea. Copiii pot participa la o serie de ateliere dedicate:

Florile iepurașului: copiii învață despre natură într-un mod interactiv, plantează bulbi, semințe sau flori și își decorează propriul ghiveci pe care îl pot lua acasă.

Kinetic play: un spațiu dedicat jocului cu nisip kinetic, unde copiii pot modela diferite forme într-un mod distractiv și relaxant.

Pictură cu nisip: atelier care îmbină arta cu distracția, folosind planșe desenate lipicioase peste care se presară nisip colorat. Toate materialele sunt nontoxice.

Pictăm ouă de Paște: copiii transformă ouăle din polistiren în creații colorate și pline de personalitate.

Bunny paint: un atelier unic în care copiii pictează iepuri supradimensionați de 1,30 metri înălțime, folosind culori acrilice și accesorii decorative.

Spectacol și animație

Bunny Party este un spectacol dinamic în care mascotele și animatorii îi invită pe copii la dans, într-o atmosferă plină de energie. Cei mici îl pot întâlni și pe simpaticul Gus, personajul evenimentului, care le oferă cadouri dulci și sesiuni foto.

Photo spot și beauty bar

Pentru amintiri de primăvară, evenimentul oferă un photo spot tematic cu Iepurașul de Paște, unde fotografiile sunt printate instant și oferite gratuit participanților.

Beauty bar-ul permite copiilor să aleagă picturi pe față și extensii colorate pentru păr, pentru un look jucăuș și festiv.

Târg de produse tradiționale

Târgul de produse tradiționale completează experiența, oferind vizitatorilor posibilitatea de a achiziționa preparate și produse specific sezonului pascal. Comercianții locali vor fi prezenți cu cozonaci, pască, ouă vopsite tradițional și alte specialități de Paște.

Perioada: 5-14 aprilie 2026

Locație: Parcul Titan, în zona scenei principale.

Accesul este GRATUIT.

Easter Wonderland este un eveniment dedicat familiilor, organizat de Primăria Sectorului 3, care combină tradiția pascală cu experiențe interactive moderne, oferind copiilor oportunitatea de a explora, crea și celebra sărbătorile pascale într-un cadru festiv și educativ.

Pentru organizarea acestui eveniment nu au fost folosite fonduri publice.