B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației

CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației

Iulia Petcu
15 oct. 2025, 12:36
CNA propune educația media ca pilon strategic în apărarea țării. Ce măsuri vizează protejarea democrației
Foto: Pixabay

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a propus ca educația media să devină o direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Instituția avertizează că dezinformarea și manipularea informațională au devenit amenințări majore la adresa securității democratice a României. Propunerea vizează o abordare complexă, axată pe formarea gândirii critice și creșterea rezilienței informaționale a populației.

Cum afectează dezinformarea domeniile esențiale ale societății

CNA atrage atenția că dezinformarea influențează direct sănătatea publică, coeziunea socială și echilibrul democratic. Instituția oferă exemplul scăderii ratei de vaccinare ROR, cauzată de răspândirea știrilor false. În același timp, polarizarea socială și manipularea electorală sunt considerate efecte grave ale campaniilor de dezinformare.

Conform datelor invocate de CNA, 55% dintre cetățeni declară că au fost expuși recent la știri false, iar 39% dintre aceștia cred în teorii ale conspirației. Nivelul competențelor digitale din România rămâne sub media Uniunii Europene, relatează Capital.ro. Instituția acuză că în timpul alegerilor din 2024 s-au înregistrat atacuri informaționale hibride complexe.

Printre soluțiile înaintate se află introducerea educației media în curriculumul național și în programele de formare pentru profesori. De asemenea, documentul prevede lansarea unor programe de alfabetizare digitală la nivel național, destinate tuturor categoriilor sociale.

„Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri – ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii”, a scris Valentin Jucan pe Facebook.

CNA propune și consolidarea capacității instituțiilor publice și a societății civile de a identifica și contracara campaniile de dezinformare. Măsurile ar trebui să ducă la o creștere a rezilienței informaționale și la menținerea valorilor democratice.

Ce rol ar avea educația media în Strategia Națională de Apărare

Textul propus de CNA, intitulat „Educația media și reziliența informațională”, definește alfabetizarea media ca un element de securitate națională. Documentul subliniază necesitatea dezvoltării gândirii critice, în special în rândul copiilor și tinerilor.

„Educaţia media este tratată ca pilon strategic de apărare şi consolidare a ordinii democratice, fiind susţinută prin alocări bugetare dedicate, cooperare interinstituţională (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea pentru Digitalizarea României, societatea civilă) şi evaluări periodice ale impactului asupra rezilienţei naţionale. Educaţia media trebuie tratată la fel de serios ca apărarea cibernetică sau protecţia infrastructurilor critice: este infrastructură de securitate democratică. Includerea educaţiei media în Strategia Naţională de Apărare a Ţării ar reprezenta o investiţie strategică în protejarea democraţiei româneşti pe termen lung”, a transmis CNA.

Tags:
Citește și...
Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
Eveniment
Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
Eveniment
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
Rogobete: Serviciile medicale de prevenție, gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate
Eveniment
Rogobete: Serviciile medicale de prevenție, gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate
Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”
Eveniment
Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”
Noi detalii în cazul furtului tezaurului dacic. Un român este suspectat că ar fi pregătit terenul pentru jaful de la Muzeul Drets
Eveniment
Noi detalii în cazul furtului tezaurului dacic. Un român este suspectat că ar fi pregătit terenul pentru jaful de la Muzeul Drets
Crimă șocantă în România! Un bărbat a fost omorât și îngropat de doi cunoscuți într-o zonă cu vegetație
Eveniment
Crimă șocantă în România! Un bărbat a fost omorât și îngropat de doi cunoscuți într-o zonă cu vegetație
Medic neurochirurg, acuzat că și-ar fi lăsat fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Medic neurochirurg, acuzat că și-ar fi lăsat fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient. Iată despre ce este vorba
Breșă de securitate și acuzații de hărțuire sexuală în penitenciare
Eveniment
Breșă de securitate și acuzații de hărțuire sexuală în penitenciare
Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri
Eveniment
Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
Eveniment
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
Ultima oră
13:37 - Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
13:20 - Penitenciarul Târgu Jiu, în centrul unui scandal informatic. Cum a fost descoperit incidentul
13:04 - Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
13:03 - Întâmplarea care a marcat-o pe Mara Bănică. Ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, la pelerinajul Sfintei Parascheva
13:00 - De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
12:59 - Grecia se scumpește pentru turiști. Iată ce taxe doresc să introducă mai multe insule populare
12:34 - Oprah Winfrey vine în România! Regina televiziunii americane, invitată la cel mai mare summit de business din Europa de Est
12:23 - Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
12:20 - Rogobete: Serviciile medicale de prevenție, gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate
12:02 - NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte