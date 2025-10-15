Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a propus ca educația media să devină o direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Instituția avertizează că dezinformarea și manipularea informațională au devenit amenințări majore la adresa securității democratice a României. Propunerea vizează o abordare complexă, axată pe formarea gândirii critice și creșterea rezilienței informaționale a populației.

Cum afectează dezinformarea domeniile esențiale ale societății

atrage atenția că dezinformarea influențează direct sănătatea publică, coeziunea socială și echilibrul democratic. Instituția oferă exemplul scăderii ratei de vaccinare ROR, cauzată de răspândirea știrilor false. În același timp, polarizarea socială și manipularea electorală sunt considerate efecte grave ale campaniilor de dezinformare.

Conform datelor invocate de CNA, 55% dintre cetățeni declară că au fost expuși recent la știri false, iar 39% dintre aceștia cred în teorii ale conspirației. Nivelul competențelor din România rămâne sub media Uniunii Europene, relatează Capital.ro. Instituția acuză că în timpul alegerilor din 2024 s-au înregistrat atacuri informaționale hibride complexe.

Printre soluțiile înaintate se află introducerea educației media în curriculumul național și în programele de formare pentru profesori. De asemenea, documentul prevede lansarea unor programe de alfabetizare digitală la nivel național, destinate tuturor categoriilor sociale.

„Dezinformarea nu este un simplu fenomen online! Este o armă tăcută care nu loveşte ziduri – ci minţi, încredere şi coeziunea unei naţiuni. În fiecare zi, copii, tineri şi adulţi sunt expuşi unei avalanşe de minciuni bine ţintite: reţele de boţi, conturi false, site-uri clone, teorii conspiraţioniste, nostalgii comuniste sau fasciste ambalate seducător, dictatori-criminali prezentaţi ca salvatori ai păcii”, a scris Valentin Jucan pe Facebook.

CNA propune și consolidarea capacității instituțiilor publice și a societății civile de a identifica și contracara campaniile de . Măsurile ar trebui să ducă la o creștere a rezilienței informaționale și la menținerea valorilor democratice.

Ce rol ar avea educația media în Strategia Națională de Apărare

Textul propus de CNA, intitulat „Educația media și reziliența informațională”, definește alfabetizarea media ca un element de securitate națională. Documentul subliniază necesitatea dezvoltării gândirii critice, în special în rândul copiilor și tinerilor.

„Educaţia media este tratată ca pilon strategic de apărare şi consolidare a ordinii democratice, fiind susţinută prin alocări bugetare dedicate, cooperare interinstituţională (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea pentru Digitalizarea României, societatea civilă) şi evaluări periodice ale impactului asupra rezilienţei naţionale. Educaţia media trebuie tratată la fel de serios ca apărarea cibernetică sau protecţia infrastructurilor critice: este infrastructură de securitate democratică. Includerea educaţiei media în Strategia Naţională de Apărare a Ţării ar reprezenta o investiţie strategică în protejarea democraţiei româneşti pe termen lung”, a transmis CNA.