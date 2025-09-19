B1 Inregistrari!
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem

Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem

Adrian Teampău
19 sept. 2025, 23:54
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem
Sursa foto: Freepik.com

Consumul excesiv de alcool afectează sănătatea ficatului și blochează capacitatea acestuia de a se regenera. Este un lucru pe care îl cunoaște orice student la medicină.

Ce noutăți aduce acest studiu

Întrebarea care se pune este ce se întâmplă cu acest organ după ce pacientul renunță la băuturile alcoolice. Răspunsul îl dă un nou studiu medical realizat de Universitatea din Illinois Urbana-Champaign, în colaborare cu Universitatea Duke și Chan Zuckerberg Biohub Chicago. Potrivit autorilor, celulele ficatului rămân blocate  între starea normală de funcționare și cea regenerativă, chiar și după încetarea consumului de alcool.

În mod normal, ficatul are capacitatea de a se regenera după o leziune sau după îndepărtare parțială. Această abilitate este afectată, însă, la persoanele cu boală hepatică asociată alcoolului. De altfel, alcoolul este principala cauză a deceselor legate de ficat la nivel mondial.

Cercetătorii au constatat că inflamația provocată de alcool perturbă îmbinarea ARN-ului în timpul producerii proteinelor. Astfel, celulele nu se mai pot regenera și nu mai pot funcționa corect. Aceste concluzii au fost publicate, care deschid noi căi în tratarea bolilor de fiicat, au fost publicate în Nature Communications.

„Știam că ficatul încetează să mai funcționeze și să se regenereze la pacienții cu hepatită alcoolică și ciroză, chiar și atunci când aceștia încetează să mai consume alcool, dar nu știam de ce. (…) Singura opțiune de tratament care salvează vieți, odată ce pacientul ajunge la stadiul de insuficiență hepatică, este transplantul”, a declarat profesorul de biochimie Auinash Kalsotra, co-autor al studiului alături de profesoara Anna Mae Diehl de la Universitatea Duke.

Obiectivele urmărite de cercetători

Laboratoarele conduse de Kalsotra și Diehl investighează de mai mulți ani mecanismele moleculare și celulare care stau la baza regenerării ficatului. În ultimii ani, ei au demonstrat că celulele hepatice se regenerează prin reprogramarea expresiei genelor. Astfel, acestea revin la o stare similară cu cea fetală și se pot înmulți, înainte de a redeveni celule complet mature și funcționale.

Pornind de la aceste descoperiri, echipa de cercetători și-a propus să determine cum sunt perturbate căile regenerative în cazul afecțiunilor hepatice provocate de consumul de alcool. Ei au comparat mostre de ficat sănătos cu unele afectate de hepatită alcoolică sau ciroză. Așa au ajuns să observe că celulele deteriorate începeau să revină către o stare regenerativă, dar nu reușeau să finalizeze tranziția. Practic rămân blocate într-un stadiu intermediar.

„Nu mai sunt nici celule adulte funcționale, nici celule progenitoare proliferative. Cum nu funcționează, presiunea crește asupra celorlalte celule. Acestea încearcă să se regenereze, dar toate ajung în această stare improductivă, cvasi-progenitoare – și asta cauzează insuficiența hepatică”, au concluzionat doctoranzii Ullas Chembazhi și Sushant Bangru, autori ai studiului.

Noul studiu propune alte soluții de tratament

Echipa a descoperit că îmbinarea ARN-ului era defectuoasă pe scară largă, afectând mii de gene și funcțiile majore ale proteinelor. Acest lucru se datorează faptului că celulele hepatice afectate de alcool prezentau un deficit al proteinei ESRP2, responsabilă pentru îmbinarea corectă a ARN-ului.

„Proteinele trebuie să ajungă într-un anumit loc din celulă pentru a funcționa, iar asta este dictat de secvențe specifice. Am descoperit că aceste secvențe erau adesea îmbinate greșit. Astfel, proteine esențiale pentru regenerarea ficatului rămâneau blocate în citoplasmă, în loc să ajungă în nucleu, unde erau necesare”, a explicat Kalsotra.

Testele pe șoareci lipsiți de gena ESRP2 au arătat aceleași tipuri de leziuni și eșecuri de regenerare observate și la pacienții cu hepatită alcoolică avansată. Tratând culturi de celule hepatice cu o moleculă ce inhibă receptorul unuia dintre acești factori inflamatori, nivelurile ESRP2 s-au refăcut. Astfel procesarea ARN-ului a fost corectată, ceea ce a sugerat o posibilă cale de tratament.

„Sper ca aceste descoperiri să devină un punct de plecare pentru studii clinice viitoare. Putem folosi aceste ARN-uri îmbinate greșit ca markeri diagnostici sau putem dezvolta tratamente care să reducă inflamația. Iar dacă putem corecta, poate vom reuși să îmbunătățim recuperarea și să restaurăm ficatul deteriorat”, a spus Kalsotra, conform scitechdaily.com.

