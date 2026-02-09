Agențiile meteorologice și climatologii avertizează asupra posibilității apariției unui nou fenomen El Niño în Oceanul Pacific în cursul acestui an, eveniment care ar putea contribui la creșterea temperaturilor globale până la niveluri record în 2027. Deși modelele climatice indică acest scenariu, specialiștii subliniază că prognozele sunt însoțite de un grad ridicat de incertitudine.

Modelele climatice indică un posibil El Niño

Ciclul temperaturilor oceanice din Pacific, cunoscut sub numele de oscilația sudică El Niño (ENSO), este strâns legat de apariția unor evenimente climatice extreme la nivel global. Fenomenul El Niño apare atunci când ape mai calde decât media se acumulează în estul Pacificului ecuatorial și se extind spre coasta continentului american, scrie Adevărul.

Acest proces are, de regulă, ca efect creșterea temperaturilor globale și poate fi asociat, în Australia, cu condiții mai uscate și mai calde. Atât Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a guvernului Statelor Unite, cât și Biroul de Meteorologie al Australiei au anunțat că unele modele climatice indică posibilitatea dezvoltării unui fenomen El Niño în acest an, avertizând însă că rezultatele sunt incerte.

Cele mai recente previziuni pentru emisfera sudică, publicate de biroul australian, arată că „unele modele sugerează posibilitatea apariției fenomenului El Niño începând cu luna iunie”, însă instituția a precizat că acesta este un „termen foarte lung” pentru o prognoză sigură.

„Precursorii sunt prezenți”

Dr. Andrew Watkins, climatolog la Universitatea Monash și fost șef al departamentului de prognoze pe termen lung al Biroului de Meteorologie, a explicat mecanismul posibil al fenomenului.

„Avem o cantitate mare de apă caldă acumulată în vestul Pacificului tropical. De obicei, când vânturile alizee slăbesc, aceasta se va revărsa spre est și va încălzi zonele din largul Americii de Sud. Modelele prevăd că acest lucru se va întâmpla în toamna australiană, ceea ce este destul de obișnuit”, a declarat el.

Watkins a precizat că „precursorii sunt prezenți” pentru apariția unui El Niño, dar că este prea devreme pentru a spune dacă fenomenul se va dezvolta cu adevărat.

Șanse de 50/50 pentru dezvoltarea fenomenului

Profesoara asociată Andrea Taschetto, expertă ENSO la Universitatea din New South Wales, a afirmat că actualul fenomen La Niña se apropie de final.

Ea a subliniat că, din acest motiv, este dificil de realizat prognoze clare pentru perioada următoare. Potrivit acesteia, șansele ca El Niño să se dezvolte sau ca ENSO să rămână într-o fază neutră în intervalul iunie–august sunt de aproximativ 50/50, „ca și cum ai arunca o monedă”.

Anii următori, tot mai calzi la nivel global

Ultimii trei ani s-au aflat fiecare în topul celor mai calde trei ani înregistrați vreodată la nivel global. Dr. Zeke Hausfather, cercetător științific la grupul independent Berkeley Earth din SUA, a declarat că fenomenul El Niño format la mijlocul anului 2023 și încheiat în aprilie 2024 a contribuit probabil cu aproximativ 0,12 grade Celsius la creșterea temperaturilor globale în 2024.

„Dacă El Niño se va dezvolta mai târziu în acest an, probabil că va atinge apogeul în perioada noiembrie-ianuarie și va avea un impact în primul rând asupra temperaturilor globale la suprafață din 2027, mai degrabă decât în 2026. De aceea am prevăzut că 2027 va stabili probabil un nou record pentru temperatura globală dacă se va dezvolta un fenomen El Niño moderat până la puternic”, a spus Hausfather.

Watkins a fost de acord cu această evaluare și a avertizat că încălzirea globală provocată în principal de arderea combustibililor fosili este acum „atât de puternică” încât „depășește pur și simplu variabilitatea de la an la an în ceea ce privește temperatura aerului”.

„Aș ezita să pariez împotriva celui mai cald an înregistrat vreodată”, a concluzionat el. „Nu cred că mai suntem surprinși de nimic. S-ar putea să nu fie nevoie de un El Niño puternic pentru a obține aceste temperaturi mai ridicate.”