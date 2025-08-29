B1 Inregistrari!
Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba

Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 08:46
Foto: captura video.

Specialiștii avertizează cu privire la un electrocasnic care este „favoritul” gândacilor. Nu este vorba despre cuptorul cu microunde!

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Ce poți face pentru prevenție

Despre ce este vorba

Frigiderul, în special zona din spatele acestuia, este locul preferat al gândacilor, conform Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite.

Aceștia se ascund între crăpături, lângă motorul care degajă căldură, dar și în zonele unde există resturi de mâncare sau umezeală.

Gândacii sunt atrași de căldură constantă, umiditate și resturile alimentare rămase în interiorul frigiderului sau în apropiere.

Ce poți face pentru prevenție

Pentru prevenție, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică, conform Click.

  • Deconectează frigiderul și golește complet interiorul: aruncă produsele expirate sau alterate.
  • Spală rafturile și sertarele separat cu apă caldă și săpun. Dacă murdăria este persistentă, folosește o soluție de bicarbonat de sodiu.
  • Curăță interiorul frigiderului cu un amestec de apă caldă și oțet alb sau bicarbonat. Insistă pe colțuri și pe garniturile ușilor, unde se adună murdărie.
  • Verifică exteriorul și componentele tehnice: șterge mânerele, garniturile și partea din spate a frigiderului. Curăță grila condensatorului și verifică tubul de drenaj, pentru a preveni acumularea de apă.
  • La final, șterge cu o lavetă curată pentru a elimina orice urmă de umezeală.
