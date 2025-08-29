Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba

Specialiștii avertizează cu privire la un care este „favoritul” gândacilor. Nu este vorba despre cuptorul cu microunde!

Cuprins

Despre ce este vorba

Ce poți face pentru prevenție

Despre ce este vorba

Frigiderul, în special zona din spatele acestuia, este locul preferat al gândacilor, conform Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite.

Aceștia se ascund între crăpături, lângă motorul care degajă , dar și în zonele unde există resturi de mâncare sau umezeală.

Gândacii sunt atrași de căldură constantă, umiditate și resturile alimentare rămase în interiorul frigiderului sau în apropiere.

Ce poți face pentru prevenție

Pentru prevenție, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică, conform .