Elevă din Târgu Neamț care a născut între probele de Bac, sfat pentru mamele minore. „Nu renunțați la școală. Eu merg la facultate”

În țara cu cele mai multe din UE, o elevă de 19 ani din Târgu Neamț a născut un băiețel între probele de Bac și a obținut media 6,63. Proba de la Geografie a susținut-o de pe patul maternității. Ea a oferit un sfat pentru mamele minore. „Facultate, și apoi nuntă!”.

Fata a început să aibă contracții cu jumătate de oră înainte să se încheie proba de la Matematică, pe 27 iunie. A mai rezistat o jumătate de oră și apoi a mers direct la spital, conform Libertatea.

„Am făcut o ecografie și doamna doctor a spus că am început să am dilatație. La o oră jumătate după ce am ieșit de la Bac am născut. Adică am avut două ore de travaliu. Înainte eram speriată că nu știam cât ține. Am avut dureri mari în alea două ore, dar a trecut foarte repede, iar doamna doctor a fost lângă mine și nașterea a decurs bine”, a povestit fata.

Ea a născut un băiat sănătos, de 3,6 kilogram care a primit nota 9. „Fiindcă n-a plâns, era prea liniștit”, explică tânăra mama.

„Tatăl a reușit și el să ia Bac-ul, avem doar trei sutimi diferență, el are 6,60, eu, 6,63. Am învățat împreună înainte de Bac”, spune Alexandra. Eleva a luat 6,25 la Română, 5,95 la Matematică și cea mai mare notă la Geografie, 7,70.

„Am luat notă destul de bună la materia la care am susținut examenul în spital – 7,70, Geografie. Ba chiar când am susținut proba în spital am avut mai puține emoții ca la probele din clasă, doamnele supraveghetoare au fost foarte drăguțe cu mine”, povestește eleva.

Ea a spus că dacă nu era susținută de medicul ei, ar fi lăsat ultima proba pentru toamnă. „Doamna doctor m-a ajutat mult, eu eram indecisă dacă să dau examenul și dumneaei mi-a spus: ai timp, te odihnești, eu îți fac cererea și mâine dai Bacalaureatul. Am urmat sfatul ei și l-am dat”.

Și diriginta a încurajat-o pe parcursul școlii. Mi-a fost mult alături, m-a ajutat cu tot ce a putut, mi-a spus să o solicit când am nevoie de un sfat, m-a ajutat și cu actele cu prenatalul”, a povestit tânăra.

Fata este împăcată cu situația ei de astăzi, dar înțelege că i-ar fi prins bine dacă cineva, profesori sau părinți, ar fi vorbit deschis cu ea despre sex.

„Educația sexuală cu siguranță este foarte importantă. Eu nu am avut parte de ea și ar fi foarte necesar. Încă pentru unii profesori sau părinți este rușinos să vorbești despre asta. Ceea ce nu ar trebui să mai existe în zilele noastre”, spune fata.

Sfaturi pentru mamele minore

Alexandra înțelege cât de , la care se adaugă teama de anu fi judecat. Sfatul ei este ca ele să își continue educația.

„Să nu renunțe orice ar fi la școală, copilul, chiar dacă vine, nu te oprește din nimic. Eu însărcinată fiind am putut și să învăț, și să merg la școală. Doar dacă e o sarcină cu probleme cred că ar fi mai dificil, dar nu trebuie să renunțe la școală pentru nimic! Să aibă grijă la sănătate, să verifice mereu sarcina, ca să fie sigure că bebelușul e bine. Și orice ar fi, să nu renunțe la școală!”, transmite Alexandra.

Întâi facultatea, apoi nunta

Cei doi tineri părinți căută o facultate care să li se potrivească și le-ar plăcea să studieze Economies au Contabilitate.

Planurile lor sunt botezul, apoi înscrierea la facultate. Nunta o vor amâna. „Ne dorim să avem un venit de la care să plecăm pentru a ne continua studiile, să facem amândoi facultate. Ne gândim și la căsătorie, doar că întâi trebuie să plecăm de undeva, o luăm ușor. Ori cu acel act, ori fără, noi doi trebuie să fim bine”, mai spune fata.