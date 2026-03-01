B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Elevi din Vrancea blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Emirate

Elevi din Vrancea blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Emirate

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 12:53
Elevi din Vrancea blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Emirate
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Elevi din Vrancea și oficiali români, surprinși de restricții în Dubai
  2. Zboruri anulate pe Aeroportul din Otopeni

Elevi din Vrancea au rămas blocați în Dubai după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au decis închiderea completă a spațiului aerian, pe fondul escaladării violente a conflictului din Orientul Mijlociu.

Grupul este format din 28 de elevi din clasele V–XII, care se aflau într-o excursie organizată în timpul vacanței intersemestriale. Aceștia trebuiau să revină în țară pe parcursul zilei de sâmbătă, însă măsura de securitate a dus la suspendarea tuturor zborurilor comerciale.

Elevi din Vrancea și oficiali români, surprinși de restricții în Dubai

Situația a generat o așteptare tensionată pentru familiile din Focșani, care mențin o comunicare permanentă cu cei mici.  Deși autoritățile din Emirate au oferit asigurări că au fost luate măsuri locale de protecție, contextul regional rămâne extrem de tensionat. În același timp, grupul de elevi din Vrancea nu este singurul afectat; vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, se află de asemenea blocat în Dubai alături de familia sa, scrie libertatea.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis deja un set de recomandări stricte pentru toți cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite. Aceștia sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale Ambasadei României, să rămână în spații sigure și să evite orice deplasare care nu este esențială.

Zboruri anulate pe Aeroportul din Otopeni

În timp ce copiii așteaptă redeschiderea spațiului aerian în Dubai, efectele crizei se resimt și pe aeroporturile din România. Un număr de 34 de zboruri au fost anulate duminică pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.  Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că măsura a fost luată pentru siguranța pasagerilor, după ce Iranul a lansat o ofensivă masivă asupra Israelului și a bazelor americane din regiune.

CNAB monitorizează permanent situația în cooperare cu operatorii aerieni, în timp ce familiile celor 28 de elevi din Vrancea așteaptă vești despre o posibilă cursă specială sau redeschiderea rutelor de zbor spre casă.

Tags:
Citește și...
Salvamontiștii din Maramureș au salvat trei ucraineni rătăciți la peste 1.600 de metri
Eveniment
Salvamontiștii din Maramureș au salvat trei ucraineni rătăciți la peste 1.600 de metri
34 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate. Ce anunță CNAB
Eveniment
34 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate. Ce anunță CNAB
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1 – 7 martie: Fecioarelor li se poate îndeplini o dorință dacă știu s-o formuleze corect (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 1 – 7 martie: Fecioarelor li se poate îndeplini o dorință dacă știu s-o formuleze corect (VIDEO)
  Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict
Eveniment
  Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict
Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
Eveniment
Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
Eveniment
150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu
Eveniment
Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Eveniment
Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva
Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
Eveniment
Cum a salvat o tânără voluntară ISU viața unui bărbat: „​Suntem mândri de tine, Maria!”
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Eveniment
Noi date șocante în cazul asistentei de 23 de ani care a murit în spitalul unde lucra: „A început să aibă convulsii”
Ultima oră
12:20 - Irak: Ambasada SUA din Zona Verde, asediată de protestatari după uciderea lui Khamenei (VIDEO)
11:45 - Salvamontiștii din Maramureș au salvat trei ucraineni rătăciți la peste 1.600 de metri
11:16 - 34 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate. Ce anunță CNAB
10:20 - Moartea lui Ali Khamenei confirmată prin fotografii: Detalii despre atacul surpriză de la Teheran
09:40 - Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
09:22 - Cine va fi noul lider al Iranului
08:33 - Iranul a atacat Israelul și bazele americane în „cea mai feroce operațiune” din istoria sa. Trump avertizează cu o „forță nemaiîntâlnită”
23:51 - Donald Trump: Ali Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort
23:09 - Mărturiile românilor blocați în Orientul Mijlociu: „Toată lumea a început să fugă, să țipe copiii, a fost șocant, efectiv mi s-a oprit sufletul în mine”
22:34 - Un lider PSD l-a comparat pe Bolojan cu „păsăroiul” din jocul „Angry Birds”: „Băgai păsăroiul în praștie și îi dădeai drumul să plece”