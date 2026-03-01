Elevi din Vrancea au rămas blocați în Dubai după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au decis închiderea completă a spațiului aerian, pe fondul escaladării violente a conflictului din Orientul Mijlociu.

Grupul este format din 28 de elevi din clasele V–XII, care se aflau într-o excursie organizată în timpul vacanței intersemestriale. Aceștia trebuiau să revină în țară pe parcursul zilei de sâmbătă, însă măsura de securitate a dus la suspendarea tuturor zborurilor comerciale.

Elevi din Vrancea și oficiali români, surprinși de restricții în Dubai

Situația a generat o așteptare tensionată pentru familiile din Focșani, care mențin o comunicare permanentă cu cei mici. Deși autoritățile din Emirate au oferit asigurări că au fost luate măsuri locale de protecție, contextul regional rămâne extrem de tensionat. În același timp, grupul de elevi din Vrancea nu este singurul afectat; vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, se află de asemenea blocat în Dubai alături de familia sa, scrie .

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis deja un set de recomandări stricte pentru toți cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite. Aceștia sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale Ambasadei României, să rămână în spații sigure și să evite orice deplasare care nu este esențială.

Zboruri anulate pe Aeroportul din Otopeni

În timp ce copiii așteaptă redeschiderea spațiului aerian în Dubai, efectele crizei se resimt și pe aeroporturile din România. Un număr de 34 de zboruri au fost anulate duminică pe . Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că măsura a fost luată pentru siguranța pasagerilor, după ce Iranul a lansat o ofensivă masivă asupra Israelului și a bazelor americane din regiune.

CNAB monitorizează permanent situația în cooperare cu operatorii aerieni, în timp ce familiile celor 28 de elevi din Vrancea așteaptă vești despre o posibilă cursă specială sau redeschiderea rutelor de zbor spre casă.