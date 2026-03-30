Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii de clasa a VII-a află astăzi ce note au obținut la proba scrisă

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 08:00
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum pot elevii din clasa a VIII-a să își afle notele
  2. Calendarul examenului 

Elevii din clasa a VIII-a care au susținut simularea pentru Evaluarea Națională 2026 vor afla astăzi, 30 martie, rezultatele. Notele simulărilor nu vor fi făcute publice, iar ele vor fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele dorește.

Cum pot elevii din clasa a VIII-a să își afle notele

Peste 145.000 de elevi au participat la probele de Limba română și Matematică organizate la mijlocul lunii martie. Conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, notele de la simulare pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele face o solicitare scrisă în acest sens. Fiecare școală trebuie să analizeze aceste date și să creeze un plan de măsuri pentru a îmbunătăți performanțele elevilor.

„Fiecare unitate de învăţământ analizează rezultatele la simulările naţionale pentru elevii pe care îi şcolarizează şi elaborează un raport pe care il transmite inspectoratului şcolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune. Unitățile de învăţământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor.” conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.

Calendarul examenului 

După această etapă de testare, absolvenții clasei a VIII-a se pregătesc pentru examenul propriu-zis care va avea loc în luna iunie. Proba la Limba română este programată pe 22 iunie, urmată de Matematică pe 24 iunie și Limba maternă pe 26 iunie. Primele rezultate oficiale ale examenului din vară vor fi afișate pe 1 iulie, dată la care elevii pot depune și contestațiile dacă sunt nemulțumiți de punctajul primit, scrie Edupedu.

Calendarul oficial arată etapele clare până la afișarea mediilor finale ale absolvenților de gimnaziu.

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Citește și...
Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
Eveniment
Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
Eveniment
Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
Eveniment
Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale
Eveniment
Avertisment ANSVSA înainte de Paște privind cozonacul și prăjiturile. Ce riscuri ascund produsele cumpărate de pe rețelele sociale
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Eveniment
Klaus Iohannis, apariție discretă la slujba de Florii catolice. Cum evoluează dosarul privind imobilul din Sibiu
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment
Reguli noi pentru plata amenzilor în România. Ce trebuie să știe șoferii și cetățenii
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Eveniment
Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Somnului. Legătura dintre nutriție și odihnă, subiect de dezbatere într-un eveniment organizat de Banca Locală de Alimente Sectorul 6 în colaborare cu Institutul Marius Nasta și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie (VIDEO)
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Eveniment
Pierderea în greutate depinde de rutina meselor zilnice. Dietele sunt mai eficiente dacă este urmat un tipar alimentar (Studiu medical)
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Eveniment
Rogobete, întrebat dacă a dat sau a luat șpagă: „este un fenomen şi nu-l voi ascunde”. Ce spune ministrul despre fenomenul șpăgii din spitale
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Eveniment
Rezultatele simulării Bacalaureatului 2026 vor fi publicate în curând. Când și unde își pot consulta elevii notele
Ultima oră
10:31 - Două fetițe din Mureș sunt negăsit de mai bine de 20 de ore. Mobilizare uriașă pentru găsirea lor
10:18 - Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
10:07 - 30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală
09:54 -  Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
09:48 - Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
09:37 - Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
09:22 - Reuniune la Guvern privind prețurile la carburanți. „În România avem o situație ciudată”. Ce variante de soluții sunt luate în calcul
09:17 - Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
08:59 - Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte
08:51 - Scandal între „suveraniști”: Makaveli îl acuză pe Ninel Peia că a luat mită de la patronul Realitatea Plus. Replica senatorului: „L-am cules de pe stradă” (VIDEO)