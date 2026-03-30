Elevii din clasa a VIII-a care au susținut pentru Evaluarea Națională 2026 vor afla astăzi, 30 martie, rezultatele. Notele simulărilor nu vor fi făcute publice, iar ele vor fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele dorește.

Cum pot elevii din clasa a VIII-a să își afle notele

Peste 145.000 de elevi au participat la probele de Limba română și Matematică organizate la mijlocul lunii martie. Conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, notele de la simulare pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele face o solicitare scrisă în acest sens. Fiecare școală trebuie să analizeze aceste date și să creeze un plan de măsuri pentru a îmbunătăți performanțele elevilor.

„Fiecare unitate de învăţământ analizează rezultatele la simulările naţionale pentru elevii pe care îi şcolarizează şi elaborează un raport pe care il transmite inspectoratului şcolar. Raportul include un plan de actiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune. Unitățile de învăţământ care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare ale elevilor.” conform procedurii stabilite de Ministerul Educației.

Calendarul examenului

După această etapă de testare, absolvenții clasei a VIII-a se pregătesc pentru examenul propriu-zis care va avea loc în luna iunie. Proba la Limba română este programată pe 22 iunie, urmată de Matematică pe 24 iunie și Limba maternă pe 26 iunie. Primele rezultate oficiale ale examenului din vară vor fi afișate pe 1 iulie, dată la care elevii pot depune și contestațiile dacă sunt nemulțumiți de punctajul primit, scrie .

Calendarul oficial arată etapele clare până la afișarea mediilor finale ale absolvenților de gimnaziu.

22 iunie 2026 – Limba și literatura română;

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale.