B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Elevii se întorc la școală pe 15 aprilie. Începe ultimul modul, cu evaluări și examene

Selen Osmanoglu
13 apr. 2026, 13:38
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ultimul modul, decisiv pentru elevi
  2. Calendar diferit pentru clasele terminale
  3. Evaluări pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a
  4. Când încep examenele naționale
  5. Admiterea la liceu, în iulie

După vacanța de primăvară, elevii din România se întorc la școală pe 15 aprilie 2026, când începe oficial ultimul modul al anului școlar. Urmează o perioadă decisivă, marcată de evaluări, examene și finalizarea materiei.

Ultimul modul, decisiv pentru elevi

Modulul 5 este ultima etapă de cursuri din anul școlar 2025-2026 și se desfășoară pe parcursul a aproximativ 9 săptămâni, până pe 19 iunie, când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor, conform edupedu.ro.

Această perioadă este esențială, deoarece include recapitulări, evaluări finale și pregătirea pentru examenele naționale. Totuși, programul va fi fragmentat de mai multe zile libere legale: 1 mai (Ziua Muncii), 1 iunie (Ziua Copilului), 5 iunie (Ziua Învățătorului) și 8 iunie (a doua zi de Rusalii).

Calendar diferit pentru clasele terminale

Nu toți elevii vor încheia cursurile în același timp. Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a termină școala pe 5 iunie, iar cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie. În schimb, elevii din învățământul liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie.

Pentru absolvenții de gimnaziu, o dată importantă este 4 mai, când vor fi publicate broșurile de admitere la liceu, care includ informații despre specializări și mediile din anii anteriori.

Evaluări pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

În luna mai au loc și evaluările naționale pentru clasele primare și gimnaziale. Elevii de clasa a II-a susțin testările între 12 și 15 mai, cei de clasa a IV-a între 19 și 21 mai, iar elevii de clasa a VI-a între 26 și 28 mai.

Aceste evaluări au rol orientativ și nu sunt trecute în catalog, fiind folosite pentru adaptarea procesului educațional. În acest an, testările includ și itemi-pilot axați pe competențe de alfabetizare funcțională.

Când încep examenele naționale

Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a începe pe 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română, urmată de Matematică pe 24 iunie și Limba maternă pe 26 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Examenul de Bacalaureat debutează cu probele de competențe, programate între 8 și 17 iunie, iar probele scrise se desfășoară între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Admiterea la liceu, în iulie

Admiterea la liceu va avea loc în luna iulie. Între 13 și 20 iulie, elevii își vor completa opțiunile, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie. Depunerea dosarelor se va face între 23 și 28 iulie, urmată de o a doua etapă la finalul lunii.

Ultimul modul al anului școlar aduce, astfel, o perioadă intensă pentru elevi, în care se decid rezultatele finale și traseul educațional pentru următorii ani.

Tags:
Gestul care a costat-o scump. O tânără a încercat să mituiască un polițist în Capitală: „Nu putem să rezolvăm altfel?"
Radu Paraschivescu a povestit cum l-a ajutat Mircea Lucescu să debuteze ca scriitor: „Tatăl meu a râs cu poftă"
Buletinele electronice, în sfârșit mai aproape de utilitatea promisă. Scapi de actele pe care statul le are deja
Probleme digestive după sărbătorile pascale? Cauze, simptome și soluții eficiente
VIDEO: Polițiști filmați cântând manele în autospeciala MAI: „Să sară permisele, să vină permisele"
Turiștii au luat cu asalt Maramureșul de Paște. Tradițiile din Breb l-au impresionat profund pe un american: „Îmi place foarte mult România"
Alimentul banal de pe masa de Paște care ne face mai deștepți. Explicațiile medicului Alexandru Vlad Ciurea: „Da, ne ajută"
Ce înseamnă „Paștele Cailor"? Iată de ce folosim expresia când vorbim despre ceva care nu se întâmplă niciodată
Europa pensiilor, împărțită în două. Unde trăiesc bine vârstnicii și unde banii nu le ajung pentru un trai decent
Un șofer a fost prins băut la volan pe DN13, cu trei minori în autoturism. Ce alcoolemie avea acesta
