B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum

Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum

Ana Maria
24 nov. 2025, 21:58
Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este următorul pas în procesul legislativ în legătură cu eliminarea CASS
  2. Ce a spus Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL

Eliminarea CASS pentru mame, veterani, personalul monahal, adoptate tacit.

Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte inițiate de PSD care elimină obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii sociale vulnerabile. Acestea vizează veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Care este următorul pas în procesul legislativ în legătură cu eliminarea CASS

Proiectele adoptate tacit vor fi înaintate Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional în această procedură legislativă, potrivit Agerpres.

Amintim că pe 7 octombrie, Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil celor două inițiative, asupra cărora urma să se pronunțe și Comisia pentru buget.

Ce a spus Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat anterior că partidul său nu va vota aceste proiecte, invocând probleme legate de buget și deficitul bugetar.

„PNL face parte dintr-o coaliție care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înțelegere, noi trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de ce fac ceilalți parteneri ai noștri’”, a spus Fenechiu.

Sorin Grindeanu a anunțat pe 8 septembrie depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament și care a și intrat în vigoare.

În acest an, în urmă cu doar câteva luni, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost extinsă la mai multe categorii sociale, inclusiv veterani, văduve de război și mame în concediu de creștere a copilului. Măsura a provocat controverse, deoarece aceste persoane se confruntă adesea cu dificultăți financiare, iar plata CASS a fost percepută ca o povară suplimentară. Ca urmare, au fost inițiate demersuri legislative pentru a elimina această obligație.

Tags:
Citește și...
Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
Eveniment
Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
Eveniment
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Eveniment
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Eveniment
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Eveniment
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Eveniment
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Eveniment
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Eveniment
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
22:07 - Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
22:01 - Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
21:59 - Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
21:40 - Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
21:30 - Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
21:25 - Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
21:03 - Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
21:00 - Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
20:58 - Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
20:27 - Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba