Eliminarea CASS pentru mame, veterani, personalul monahal, adoptate tacit.

Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte inițiate de PSD care elimină obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii sociale vulnerabile. Acestea vizează veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediul pentru creșterea copilului.

Care este următorul pas în procesul legislativ în legătură cu eliminarea CASS

Proiectele adoptate tacit vor fi înaintate , care are rolul de for decizional în această procedură legislativă, potrivit .

Amintim că pe 7 octombrie, Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil celor două inițiative, asupra cărora urma să se pronunțe și Comisia pentru buget.

Ce a spus Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat anterior că partidul său nu va vota aceste proiecte, invocând probleme legate de buget și deficitul bugetar.

„PNL face parte dintr-o coaliție care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înțelegere, noi trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de ce fac ceilalți parteneri ai noștri’”, a spus Fenechiu.

Sorin Grindeanu a anunțat pe 8 septembrie depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament și care a și intrat în vigoare.

În acest an, în urmă cu doar câteva luni, plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) a fost extinsă la mai multe categorii sociale, inclusiv veterani, văduve de război și mame în concediu de creștere a copilului. Măsura a provocat controverse, deoarece aceste persoane se confruntă adesea cu dificultăți financiare, iar plata CASS a fost percepută ca o povară suplimentară. Ca urmare, au fost inițiate demersuri legislative pentru a elimina această obligație.