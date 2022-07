Elon Musk s-a simțit înșelat de reprezentații Twitter și nu mai vrea să cumpere rețeaua. Condiția care nu s-a respectat înainte de a încheia tranzacția

Elon Musk s-a răzgândit în ultimul moment. Afaceristul nu mai vrea să cumpere rețeaua Twitter și a anunțat că reziliază acordul încheiat cu consiliul de administrație. El consideră că a primit informații „false şi înșelătoare” despre compania pentru care trebuie să plătească 44 de miliarde de dolari, potrivit

Condiția pusă de Elon Musk îniante de a încheia tranzacția a fost ca Twitter să ofere un raport privind numărul de conturi false şi de spam, pe care CEO-ul Tesla nu l-ar fi primit.

Twitter a raportat că în primele trei luni din 2022 conturile false au reprezentat mai puţin de 5% din utilizatorii zilnici activi. Potrivit acordului, dacă una dintre cele două părți rup înțelegerea, trebuie să plătească celeilalte o taxă de reziliere de un miliard de dolari.

Preşedintele Twitter, Bret Taylor, a afirmat vineri că merge în Instanță pentru „ a se respecta acordul” de achiziţionare.

„Consiliul de administraţie al Twitter este hotărât să finalizeze tranzacţia la preţul şi în condiţiile convenite” cu Elon Musk, a spus Bret Taylor într-un tweet, precizând că sunt „încrezători” în şansa lor de a obţine câştig de cauză în faţa instanţei.

BREAKING: Elon Musk has said he is terminating his $44bn deal to buy Twitter.

