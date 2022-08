Emil Boc nu a venit la festivalul comunităților marginalizate din Cluj-Napoca și e acuzat că n-a mai călcat în Pata-Rât de peste 12 ani: „Să nu uite că toți țiganii l-am votat în urmă cu patru ani”

Primarul din Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, nu a participat la primul festival al comunităților marginalizate din oraș, „Khetane-Comunități împreună”. De altfel, edilul este acuzat că nu a mai călcat de peste 12 ani în Pata-Rât, ghetoul clujean care a găzduit evenimentul.

Emil Boc nu a venit la festivalul comunităților marginalizate din Cluj-Napoca

La festivalul „Ketane” – împreună, în limba romani – au fost invitați politicienii de vază și toate instituțiile publice, potrivit . La eveniment a fost chemat și primarul Emil Boc, însă nu a venit.

Alex Fechete, un asistent social care a trăit ani buni în colonie, susține că liberalul nu a mai călcat în Pata-Rât de peste 12 ani.

„Nu numai el, nici altii, dar să vină puțin, că poate a uitat cum e. Noi l-am invitat. Am chemat pe toată lumea la eveniment. Pe primar, am invitat toți consilierii locali, am invitat președintele Consiliului Județean. Ce să facă ei aici? Da Boc să nu uite că toți țiganii l-am votat în urmă cu patru ani. Asta e. El uită, poate, noi nu!”, a afirmat Alex Fechete.

„Lasă că vine Boc cu nevasta-n spinare, ca la Untold”, a glumit un activist.

Organizatorii evenimentului realizaseră și un videoclip cu oamenii care pe primarul din Cluj-Napoca să vadă cum e viața printre gunoaie.

„Domnu primar, vă așteptăm la festival, să vedeți cum trăim noi aici și o sa fie foarte fain”, a spus un tânăr.

„Domnu primar, vă rugăm frumos să veniți aici la festival la Pata Rât, că și noi suntem clujeni”, a declarat o femeie.

„Va invităm să veniți la concert la Pata Rât, să vedeți viața printre gunoaie, unde trăim noi”, a afirmat o altă femeie.