Emil Savin, omul de afaceri care i-a dat mita lui Buzatu: „Eu l-am denunțat pe expert. De atunci, am intrat în ascultare și a ieșit toată panarama asta”

Omul de afaceri , a declarat, luni, că el nu l-a denunțat la DNA pe Dumitru Buzatu (ex-PSD), șeful Consiliul Județean Vaslui, ci pe expertul care trebuia să se pronunțe dacă niște lucrări de asfaltare s-au făcut corect.

Amintim că Buzatu a fost prins în flagrant de DNA când de la Savin. Banii fuseseră marcați în prealabil de anchetatori. Politicianul a fost arestat, la fel și un expert, care trebuia să se pronunțe asupra calității unor lucrări efectuate de firma lui Savin. Expertul a spus inițial că lucrările nu sunt conforme, apoi i-ar fi cerut omului de afaceri bani ca să se răzgândească și să susțină că totul e în regulă.

Povestea expertizei, din perspectiva lui Savin

„Povestea a plecat în 2021, de la niște lucrări, spuneau ei, neconforme, la lotul 1 și 2 (…) La momentul respectiv s-a cerut o expertiză, care s-a și realizat, până la urmă. Eu am cerut o contraexpertiză. Ei (Consiliul Județean Vaslui) n-au vrut, au zis că acea contraexpertiză trebuie făcută de același expert (care a făcut prima expertiză). Mie mi s-a părut cam dubios, le-am spus că nu cred că e corect. L-am contactat pe expert și l-am întrebat: ‘E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?’ și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. ‘Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza’, mi-a zis el.

Mi-am contactat avocații și mi-au zis: ‘E ceva cusut cu ață albă. Dacă faci asta, e mită ascunsă și te duci la bulău’. Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu: nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Și m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA și le-am spus chestia respectivă”, a explicat Emil Savin pentru

Savin: Așa a ieșit „toată panarama asta”

„De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) și a ieșit toată panarama asta. Nu l-am denunțat pe Buzatu, ci pe domnul expert (…) N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. Dacă-mi pare rău (de ceva), e că trebuia altcineva să vadă asta”, a mai spus Savin.

Expertul respectiv e și el arestat în această cauză, procurorii DNA susținând că el a pretins 714.000 de lei de la omul de afaceri pentru a modifica concluziile expertizei în favoarea acestuia și pentru a interveni la CJ Vaslui astfel încât să fie achitate niște facturi. în două tranșe separate în martie și aprilie 2023, susțin anchetatorii.