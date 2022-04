Emilia Șercan, despre reacția premierului Ciucă la dezvăluirea operațiunii de tip kompromat: „Dacă nu se întâmplă absolut nimic suntem exact un stat eșuat, așa cum spunea președintele României” (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a vorbit marți pentru B1 TV la dezvăluirile grave făcute în legătură cu operațiunea de tip kompromat la care a fost supusă după furnizarea unei probe către Poliția Română. Jurnalista a precizat că reacția premierului este întârziată:

Reacția jurnalistei Emilia Șercan

„Mă așteptam să existe o reacție din partea Guvernului, însă această reacție vine foarte târziu. Eu am crezut că Guvernul României își va găsi timp să trimită un mesaj public la cel puțin o oră-două după ce eu am denunțat operațiunea de tip kompromat pornită de la o dovadă, de la o probă pe care eu am dat-o Poliției Române. Este o reacție întârziată, o reacție târzie, ceea ce arată că premierul nu se simte confortabil”, a spus Emilia Șercan.

Aceasta a catalogat reacția premierului ca fiind anemică și neconvingătoare:

„Premierul spunea în acea declarație că Guvernul susține presa. Rolul Guvernului nu e să susțină presa, este să garanteze libertatea de exprimare și libertatea presei, nu să o susțină. Guvernul trebuie să garanteze și sunt foarte importante cuvintele, sunt foarte importante verbele folosite într-o astfel de reacție pentru că arată modul în care Guvernul României și premierul Nicolae Ciucă se poziționează față de această chestiune, unde e evident că situația nu e confortabilă, însă exist multe întrebări la care autoritățile care au responsabilitate în această chestiune trebuie să răspundă”.

Emilia Șercan a subliniat că dacă nici de această dată nu se iau măsuri înseamnă că România este un sat eșuat:

„Este incredibil și este inadmisibilă situația în care mă aflu și care a fot generată de o probă pe care eu am pus-o în mâinile Poliției Române.

Dacă nu se întâmplă absolut nimic suntem exact un stat eșuat așa cum spunea președintele României și un stat capturat de interesele rețelelor aproape mafiotizate din interiorul structurilor statului. Este inadmisibil după 30 de ani să vedem că autoritățile statului folosesc aceleași metode și pârghii pentru a constrânge oameni, pentru a le închide gura și pentru a-i șantaja”.

Ce spune Guvernul despre operațiunea de tip kompromat

​Guvernul susține total libertatea presei și premierul Ciucă solicită autorităților competente ca orice formă de intimidare a jurnaliștilor sa fie investigată, iar vinovații trași la răspundere, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Reacția vine la o zi după ce jurnalista Emilia Șercan a denunțat o operațiune de kompromat la adresa sa, care a avut ca bază o probă pe care aceasta a furnizat-o Poliției.

Jurnalista a fost vizată de trei acțiuni distincte de amenințare, defăimare și intimidare și de fiecare dată a depus plângere penală la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției București.

Prima a fost un mesaj de amenințare primit pe 19 ianuarie, în chiar a doua zi după ce a dezvăluit plagiatul lui Ciucă. Mesajul era legat direct de articolul privind plagiatul.

A doua oară, a fost amenințată pe 2 februarie.

Șercan mai afirmă că pe 16 februarie, seara, a primit pe Facebook, de la o persoană pe care nu o cunoaște, cinci fotografii personale făcute acum circa cinci ani de logodnicul ei de atunci, în apartamentul în care locuiau împreună.

„Am fost șocată, în seara de 16 februarie 2022, să constat că o persoană necunoscută deține fotografii personale ale mele, iar șocul meu a fost și mai mare când, tot în acea seară, am descoperit că acele fotografii au fost încărcate pe mai multe site-uri pentru adulți.

După ce am analizat situația, am realizat că fotografiile mi-au fost sustrase dintr-un dispozitiv electronic și ulterior au fost încărcate pe respectivele platforme. Nu am trimis niciodată cuiva acele fotografii și nici nu le-am încărcat niciodată pe conturile respective. N-am conturi pe astfel de site-uri și nici nu accesez astfel de platforme”, a scris Emili Șercan, pentru PressOne.

A urmat și a treia plângere penală, de data aceasta referitoare la furtul celor cinci fotografii și la publicarea acestora pe site-uri pentru adulți. O captură de ecran cu mesajul primit pe Facebook Messenger a fost depusă ca probă la dosarul penal. Ea i-a trimis pe WhatsApp captura respectivă subcomisarei care se ocupă de celelalte două cazuri.

A doua zi, pe 18 februarie, Șercan a primit alertă Google că acea captură dar și pozele personale furate, au fost publicate pe un site înregistrat în Republica Moldova.

„Acea captură de ecran exista, la ora la care am părăsit secția de poliție, în doar două locuri: în telefonul meu personal și în cel al subcomisarei de poliție, căreia i-am furnizat-o cu titlul de probă pentru a fi depusă în dosarul deschis în urma plângerii penale înregistrate la Poliție în ziua anterioară.

Metadatele textului apărut pe site-ul din Republica Moldova indică faptul că acea captură de ecran a fost publicată la 17 februarie 2022, ora 14:51, la aproximativ 40 minute după ce am părăsit sediul Serviciului de Investigații Criminale”, a explicat jurnalista.