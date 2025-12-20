Procurorii întâmpină probleme în anchetarea lui Horațiu Potra pentru infracțiuni economice. Având în vedere că bărbatul a fost extrădat din Dubai într-un dosar privind o tentativă de lovitură de stat, România trebuie să primească aprobare de la Emiratele Arabe pentru a-l cerceta pe Potra pentru o altă infracțiune.

Ce se întâmplă dacă Emiratele Arabe nu aprobă cererea făcută de România pentru anchetarea lui Potra

Ministerul Justiției joacă acum un rol important în anchetarea lui Horațiu Potra. La cererea Parchetului General, Ministerul trebuie să ceară autorităților din Emiratele Arabe permisiunea de a-l ancheta pe Horațiu Potra. Fără permisiunea Emiratelor Arabe, bărbatul nu poate fi anchetat pentru infracțiunile economice de care este suspectat.

Asta se întâmplă pentru că românul a fos extrădat din Dubai exclusiv pentru cercetarea sa în dosarul privind o posibilă lovitură de stat, deși nu este singura infracțiune de care este suspectat. Are un dosar deschis pe numele său și pentru două infracțiuni economice, mai exact evaziune fiscală și spălare de bani. Bărbatul ar fi câştigat sume importante pe care nu le-a declarat și pentru care nu a plătit impozit. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu, judeţul de origine al lui Horaţiu Potra, potrivit Observator News.

Unde este încarcerat Horațiu Potra

a decis să mențină măsura arestării preventive a mercenarului Horațiu Potra și a fiului său, respingând cererile formulate de aceștia de a fi eliberați sau de a beneficia de o măsură preventivă mai ușoară. Instanța a dispus ca această decizie să fie reevaluată în termen de cel mult 30 de zile.

Mercenarul, împreună cu fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, au fost transferați din arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova. Decizia a fost luată marți seară, în contextul în care procesul penal în care sunt implicați a început pe fond, după confruntarea cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

