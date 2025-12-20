B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă

Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă

B1.ro
20 dec. 2025, 09:59
Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce se întâmplă dacă Emiratele Arabe nu aprobă cererea făcută de România pentru anchetarea lui Potra
  2. Unde este încarcerat Horațiu Potra

Procurorii întâmpină probleme în anchetarea lui Horațiu Potra pentru infracțiuni economice. Având în vedere că bărbatul a fost extrădat din Dubai într-un dosar privind o tentativă de lovitură de stat, România trebuie să primească aprobare de la Emiratele Arabe pentru a-l cerceta pe Potra pentru o altă infracțiune. 

Ce se întâmplă dacă Emiratele Arabe nu aprobă cererea făcută de România pentru anchetarea lui Potra

Ministerul Justiției joacă acum un rol important în anchetarea lui Horațiu Potra. La cererea Parchetului General, Ministerul trebuie să ceară autorităților din Emiratele Arabe permisiunea de a-l ancheta pe Horațiu Potra. Fără permisiunea Emiratelor Arabe, bărbatul nu poate fi anchetat pentru infracțiunile economice de care este suspectat.

Asta se întâmplă pentru că românul a fos extrădat din Dubai exclusiv pentru cercetarea sa în dosarul privind o posibilă lovitură de stat, deși nu este singura infracțiune de care este suspectat. Are un dosar deschis pe numele său și pentru două infracțiuni economice, mai exact evaziune fiscală și spălare de bani. Bărbatul ar fi câştigat sume importante pe care nu le-a declarat și pentru care nu a plătit impozit. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu, judeţul de origine al lui Horaţiu Potra, potrivit Observator News.

Unde este încarcerat Horațiu Potra

Curtea de Apel București a decis să mențină măsura arestării preventive a mercenarului Horațiu Potra și a fiului său, respingând cererile formulate de aceștia de a fi eliberați sau de a beneficia de o măsură preventivă mai ușoară. Instanța a dispus ca această decizie să fie reevaluată în termen de cel mult 30 de zile.

Mercenarul, împreună cu fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, au fost transferați din arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova. Decizia a fost luată marți seară, în contextul în care procesul penal în care sunt implicați a început pe fond, după confruntarea cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Atât Horaţiu Potra, cât și fiul și nepotul său, au fost extrădaţi din Dubai în România.

Tags:
Citește și...
Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
Eveniment
Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
Eveniment
Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
Eveniment
Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime
Eveniment
Accident mortal în județul Bacău. O tânără de 25 ani din Moinești a decedat. În ce stare se află celelalte victime
Preparatul ideal pentru zilele de dezlegare: sarmalele de pește. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Preparatul ideal pentru zilele de dezlegare: sarmalele de pește. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)
Eveniment
Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Eveniment
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Eveniment
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Eveniment
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Eveniment
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Ultima oră
10:37 - Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
09:34 - Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
09:01 - Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
08:30 - Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”
00:15 - Nouă lovitură pentru Mihaela Rădulescu! De ce ar fi murit mama vedetei: „Nu era bolnavă”
23:59 - Motivul pentru care Alina Pușcău a refuzat un job de un milion de dolari / Sfatul pe care îl dă, astăzi, tinerelor: „Niciodată să nu te lași pe tine”
23:38 - Sărbătorile vin cu un șoc! Carnea cumpărată de români, plină de E.coli și salmonella: „Sunt mai multe neconformități înregistrate la nivel național”
23:35 - Ce spun psihologii despre persoanele care păstrează obiecte inutile „pentru orice eventualitate”
22:54 - Varza, aliatul surpriză al Europei culinare. De la nemți la unguri, rețete savuroase care au cucerit și bucătăria românească
22:38 - Drama continuă pentru Mihaela Rădulescu! De ce a murit, de fapt, mama vedetei: „Nu a mai putut suporta”