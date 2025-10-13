B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)

Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)

Traian Avarvarei
13 oct. 2025, 17:20
Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)
Viitorul Spital Județean de Urgență Giurgiu. Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat ce lucrări execută la viitorul Spital Județean de Urgență Giurgiu. Unitatea medicală va avea 122 de paturi de spitalizare, secții, laboratoare și alte spații dotate cu aparatură de ultimă generație.

Construcții Erbașu, anunț despre viitorul Spital Județean de Urgență Giurgiu

„Acolo unde astăzi se realizează fundațiile viitorului 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐠𝐢𝐮, mâine va prinde viață speranța. 💚

În prezent, echipele noastre lucrează la toate cele patru corpuri principale, unde sunt în execuție radierul, structurile verticale și trasările.
Noua unitate medicală va cuprinde 122 de paturi de spitalizare și secții moderne de neurologie, oncologie, hematologie, radioterapie, alături de laboratoare de analize și imagistică medicală, spații administrative și tehnice, toate dotate cu aparatură de ultimă generație.
🏗️ Fiecare etapă parcursă pe șantier ne aduce mai aproape de o infrastructură medicală modernă – un proiect pentru sănătate, pentru oameni, pentru viitor.
Beneficiarul proiectului: Consiliul Județean Giurgiu și Ministerul Sănătății.
Construim pentru viitor.
În România. 🇹🇩”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

