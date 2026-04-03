B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Este rușinos sprijinul financiar din partea părinților? Iată ce spun internauții

Este rușinos sprijinul financiar din partea părinților? Iată ce spun internauții

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 14:53
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sprijin financiar între generații
  2. Invidie și percepția efortului personal
  3. Ce spun românii pe Reddit

O postare virală pe Reddit a stârnit discuții aprinse: un cuplu și-a strâns economiile pentru a-și cumpăra o casă la 28 de ani. Felicitările nu au întârziat, însă imediat au apărut comentarii critice: „Da, bine, dar i-au ajutat părinții”. Experiența ridică întrebarea: cât contează sprijinul financiar în realizările personale și când începe să fie perceput ca „ne-meritat”?

Sprijin financiar între generații

În România, transferul de resurse de la o generație la alta a fost dintotdeauna o practică obișnuită. Bunicii ajutau părinții, iar părinții sprijineau copiii în momente cheie, cum ar fi achiziția unei locuințe sau plata studiilor. Criticile moderne par însă să transforme orice sprijin într-un motiv de contestare socială, scrie Click.

Mulți consideră că banii primiți de la familie sau moșteniți „nu contează”, ignorând că acest ajutor poate fi esențial pentru a acoperi avansul unei locuințe sau costurile unei renovări majore.

Invidie și percepția efortului personal

Frustrarea celor care pornesc de la zero e de înțeles, conform sursei citate. Cine economisește pas cu pas și muncește din greu poate simți invidie față de cei care primesc sprijin. Totuși, vina nu aparține celui care primește ajutor, ci unui sistem economic în care salariile și prețurile locuințelor fac dificilă autonomia financiară pentru tinerii care pornesc fără sprijin.

Autorul textului oferă un exemplu personal: la 22 de ani a cumpărat și renovat un apartament, deține două vehicule și economii, și a putut să-și ajute părinții financiar. Totul realizat fără sprijin extern, dar fără resentimente față de cei care primesc ajutor de la familie.

Ce spun românii pe Reddit

Comentariile cititorilor arată diversitate și realism:

  • „Nu e rușine să te ajute părinții, dar nici să tragi de ei ca de ultima lepra și apoi să te lauzi că tu ai făcut totul.”
  • „Dpmdv, nu e absolut nicio problemă să te ajute părinții cu orice. Noi avem un băiat de 5 ani pe care sperăm să-l putem ajuta până crăpăm.”
  • „În cercul meu, nimeni nu recunoaște, dar toți sunt ajutați de părinți. Pur și simplu toți vor să spună că au făcut totul singuri.”
  • „E rușine doar dacă te dai mare că ai realizat totul singur, într-un context în care vrei să te compari cu cineva care nu a fost ajutat deloc. Adică minți. Ca și cum te lauzi că faci toate treburile casnice după serviciu, dar de fapt 80% le face soția. Culmea e că cei care se simt lezați că lumea îi atacă pentru ajutorul primit de la părinți sunt primii care fac ‘poor shaming’ celor loviți de soartă într-un fel sau altul.”
Tags:
Ultima oră
