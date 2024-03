„Eu am fost mai degrabă cel care a fost cerut”. Radu Paraschivescu, despre cele trei mariaje ale sale

Radu Paraschivescu a vorbit, recent, despre iubire și căsătorie, prilej cu care a făcut și unele mărturisiri legate despre cele trei mariaje ale sale.

„Un act marital este declanșat de rațiuni practice și nu de rațiuni sentimentale”

Acesta a declarat că nu are obiecții împotriva căsătoriei. Totodată a dezvăluit că instituția căsătoriei îi este indiferentă.

„Nu am mari obiecții împotriva căsătoriei. Îi înțeleg pe cei care se căsătoresc, asta înseamnă că mă înțeleg și pe mine într-un fel sau altul. Îi înțeleg pe cei care persistă în idee, ceea ce înseamnă iarăși că mă înțeleg. Îi înțeleg și pe cei care refuză ideea sau pe cei cărora le este indiferentă această instituție. Eu nu o resping ca instituție, mai degrabă spun că îmi este indiferentă”, a precizat el, potrivit .

Lui Radu Paraschivescu nu i se pare că un act stabilizează sentimentele sau le potențează.

„Bănuiala mea este că o căsătorie nu este legată strâns de afecte și de iubire. iubirea se poate petrece foarte bine în afara căsătoriei. Argumentele care intervin aici sunt argumente de tip birocratic, testamentar, succesoral. Cred că un act marital este declanșat de rațiuni practice și nu de rațiuni sentimentale. Îl poți iubi foarte mult pe om și fără să fii căsătorit cu el”, spune el.

„Eu am fost mai degrabă cel care a fost cerut”

Bărbatul a dezvăluit că, la primul , el a fost cerut în căsătorie.

„Eu am fost mai degrabă cel care a fost cerut. Fiind mai degrabă un om manierat am zis să nu refuz, să aflu și eu cum e. Prima dată. Am aflat cum e și a doua oară. Am aflat și a treia oară. Bănuiesc că m-am potolit cu ocazia asta”, a menționat Paraschivescu.

Totodată, a povestit și cum a reușit să țină minte termenul stabilit pentru pronunțarea primului .

„Înainte ți se dădea un termen pentru împăcare. Eu am trecut prin asta. Și știu că doamna judecător mi-a spus: „data viitoare, 14 iunie”. A văzut că nu-mi notez și mi-a zis „notați-vă că uitați”. Eu i-am zis că nu uit că e meciul cu Columbia. Și n-a fost bine primit. Era prin 1994”.