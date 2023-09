Eugen Iancu, Asociația „Colectiv”: Niciun pompier rănit la Crevedia nu a fost dus la Spitalul Militar pentru că secția de arși nu mai funcționează din moftul unui doctor, fiul unei cunoscute directoare de spital (VIDEO)

Eugen Iancu, președintele Asociației „Colectiv”, a vorbit despre , luni, pe B1 TV, într-o ediție specială realizată de Oana Stănciulescu, și susține că niciunul dintre pomperii răniți nu a fost dus la Spitalul Militar deoarece secția de arși de acolo „nu mai funcționează din moftul unui doctor”.

Eugen Iancu (Asociația „Colectiv”), pe B1 TV, despre situația din spitale și exploziile de la Crevedia

Eugen Iancu, tată al unui băiat de 22 de ani care a pierit la câteva săptămâni după incendiul de la Colectiv, a fost întrebat de Oana Stănciulescu „cât de furios” este pe statul român.

„Oamenii mor, problema este ce faci după, or statul român… În momentul în care ai o cârciumă care îți ia foc întâmplător și tu nu ești în stare să dai o lege de funcționare a spațiului public, observi că în urma acelui incident ai victime de un anume fel, te uiți pe o statistică și vezi că ești țara numărul 1, an de an, ca număr de arși din Europa, și tu nu ești în stare să construiești în următorii doi-trei ani, având bani de la Banca Mondială din 2014…”, a răspuns Eugen Iancu.

„Deci au fost ceruți banii și obținuți în 2014, mare atenție! Colectiv a blocat investiția de ce? Pentru că niște domni care sunt prin minister și conduc spitale de arși în țara asta, sunt specializați, au devenit orgolioși”, a continuat el.

„V-ați întrebat de ce la Spitalul Militar nu mai funcționează secția de arși? Pentru că șeful de la secția de arși, care este și fiul unei cunoscute directoare de spital, are orgolii – vă spun eu dacă nu știți – și a spus, el nu mai tratează arși. Am avut 40 de pompieri (răniți în exploziile de la Crevedia, n.r.), niciunul nu a fost dus la Spitalul Militar. Niciunul nu a ajuns la Spitalul Militar pentru că acea secție nu mai funcționează din moftul unui doctor, care, normal, e fiul lui maică-sa și el are dreptul să facă ce vrea în Spitalul Militar. Deci despre asta e vorba! Ăștia se opun, din cauza lor nu avem spitale”, a mai susținut președintele Asociației „Colectiv”.