Eugen Sechila, lider al mișcării neo-legionare și apropiat al lui Călin Georgescu, săltat de pe Aeroportul Otopeni. Urmează să fie dus la audieri. Unde voia să plece (VIDEO)

, lider al mișcării neo-legionare și apropiat al lui Călin Georgescu, a fost săltat din nou de polițișrti de pe Aeroportul Otopeni, potrivit B1 TV.

Unde voia să plece Eugen Sechila

El pleca la Oradea, potrivit unor surse judiciare, și urmează să fie dus cu mandat la Parchetul General.

Aceasta nu este prima dată când Sechila este săltat de pe Aeroportul Otopeni.

Amintim că și pe 12 decembrie s-a întâmplat același lucru. Sechila ar fi vrut să plece din țară cu destinația Ciad, scrie , care citează surse judiciare.

El a fost plasat atunci sub control judiciar și nu avea voie să părăsească țara.

Sechila a strâns semnături pentru candidatura lui Călin Georgescu

Eugen Sechila era vizat într-un dosar pentru afișarea de simboluri legionare. El a apărut în fotografii lângă Georgescu, având o insignă care reprezintă simbolul mișcării legionare Garda de Fier.

Sechila a strâns semnături pentru candidatura lui Călin Georgescu și apare în mai multe alături de acesta.

Sechila, fost membru al Legiunii Străine, organizează tabere de îndoctrinare legionară pentru copii, așa-numite „tabere de supraviețuire pentru tineri”. De asemenea, el a participat deseori la manifestări ale proto-legionarismului românesc.

Cu toate acestea, Călin Georgescu a negat că are vreo legătură cu mișcarea legionară: „Este fals, nu am nimic de a face cu așa ceva. Mai rămâne să mi se spună că am participat la uciderea lui Kennedy”.