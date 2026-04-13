Diferențele dintre pensiile din nu se văd doar în cifre, ci în viața reală a oamenilor. Pentru unii pensionari, această etapă aduce liniște și confort. Pentru alții, însă, înseamnă grija zilnică de a face față cheltuielilor de bază. Contrastul dintre Vest și Est este evident, de la pensii care oferă un trai decent până la unele care abia acoperă necesarul.

Ce arată harta reală a Europei

Europa pensiilor este împărțită în două realități distincte, iar diferențele dintre ele devin tot mai evidente. Un studiu recent citat de Euronews arată cât de mult variază nivelul de trai al de la o țară la alta.

În vestul și nordul continentului, situația este vizibil mai bună. În multe state, pensiile nu doar acoperă cheltuielile lunare, ci lasă și un surplus. Luxemburg conduce detașat clasamentul, unde pensia medie acoperă aproximativ 225% din costurile de trai. Acest lucru oferă nu doar stabilitate, ci și posibilitatea de economii sau cheltuieli suplimentare.

Italia și Finlanda depășesc, la rândul lor, pragul necesar, iar în Spania și Danemarca pensiile sunt foarte aproape de a acoperi integral cheltuielile. În Germania, Franța, Belgia sau Olanda, nivelul pensiilor permite menținerea unui trai stabil, fără presiuni financiare majore.

Există însă și zone unde echilibrul este mai fragil, precum Polonia, Cehia sau Grecia. În aceste țări, veniturile acoperă cheltuielile, dar fără o marjă de siguranță. Per ansamblu, în 20 din cele 39 de state analizate, pensiile nu reușesc să acopere nici măcar costurile de bază, fără a include chiria. Dacă ar fi luată în calcul și locuința, numărul țărilor afectate ar crește semnificativ.

Cum se reflectă aceste discrepanțe asupra pensionarilor

Pentru milioane de pensionari din Europa, aceste diferențe nu sunt doar cifre, ci realități trăite zilnic. În estul continentului și în Balcani, este constantă și se simte în fiecare cheltuială. România se află în partea inferioară a clasamentului, cu un nivel de aproximativ 73%. Acest lucru înseamnă că pensia medie nu reușește să acopere nici măcar necesitățile esențiale.

Situația este similară în Bulgaria, Ungaria sau Croația, unde pensiile trec ușor de 80% din costuri, dar nu oferă un real sentiment de siguranță. În Serbia și Turcia, acestea acoperă doar aproximativ două treimi din cheltuieli. În , Ucraina sau Albania, realitatea devine și mai dură, pensiile fiind sub jumătate din cheltuieli. Georgia se află la limita inferioară, cu doar 22%.