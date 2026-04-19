Europenii nu renunță la vacanțe în 2026, chiar dacă facturile cresc, iar scena internațională rămâne tensionată. Dorința de a pleca în concediu se menține ridicată, însă turiștii devin mai atenți la buget, durată și siguranța destinațiilor.

Datele recente arată o piață turistică activă, dar mult mai calculată decât în anii trecuți. Pentru operatorii din sudul continentului, sezonul promite cerere mare și turiști mai exigenți.

Cât de mult mai vor europenii să călătorească

Potrivit unui raport al , intenția de călătorie în primele șase luni din 2026 a ajuns la 82%, nivel considerat foarte ridicat. Practic, interesul pentru vacanțe rămâne solid, în ciuda presiunilor economice resimțite în multe state europene.

Sondajul a fost realizat după izbucnirea conflictului din Golf, într-o perioadă marcată de tensiuni în Iran și neliniște regională. Tocmai de aceea, rezultatele surprind reacția într-un moment sensibil pentru piața globală.

Pentru 18% dintre europenii care își planifică vacanța, războiul din Golf reprezintă principala îngrijorare geopolitică. În paralel, 22% dintre respondenți spun că siguranța destinației rămâne criteriu decisiv când aleg unde pleacă.

Tensiunile internaționale au urcat astfel între motivele importante care influențează planurile de concediu, relatează Digi24. Cu alte cuvinte, oamenii vor să călătorească, dar verifică mai atent contextul înainte de rezervare.

Mediterana rămâne în topul destinațiilor preferate

Chiar și în acest climat incert, sudul Europei și zona mediteraneană continuă să atragă tot mai mulți vizitatori. Cererea pentru regiune a crescut cu 17%, iar 59% dintre europeni spun că vor să ajungă acolo.

Grecia rămâne între destinațiile preferate, susținută de clasicul mix de plajă, climă bună și relaxare. Segmentul „mare și soare” conduce cererea cu 28%, în creștere față de anul trecut.

Cum își schimbă turiștii bugetele

Deși interesul pentru este mare, presiunea asupra veniturilor modifică obiceiurile de consum. Tot mai mulți turiști aleg sejururi mai scurte și cheltuieli mai atent controlate.

Astfel, 38% spun că se limitează la vacanțe de patru până la șase nopți. În același timp, ponderea concediilor de șapte până la 12 nopți a coborât la 37%, semn că entuziasmul rămâne, dar portofelul dictează ritmul.