B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor

Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 14:02
Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cât de mult mai vor europenii să călătorească
  2. Mediterana rămâne în topul destinațiilor preferate
  3. Cum își schimbă turiștii bugetele

Europenii nu renunță la vacanțe în 2026, chiar dacă facturile cresc, iar scena internațională rămâne tensionată. Dorința de a pleca în concediu se menține ridicată, însă turiștii devin mai atenți la buget, durată și siguranța destinațiilor.

Datele recente arată o piață turistică activă, dar mult mai calculată decât în anii trecuți. Pentru operatorii din sudul continentului, sezonul promite cerere mare și turiști mai exigenți.

Cât de mult mai vor europenii să călătorească

Potrivit unui raport al Comisiei Europene pentru Turism, intenția de călătorie în primele șase luni din 2026 a ajuns la 82%, nivel considerat foarte ridicat. Practic, interesul pentru vacanțe rămâne solid, în ciuda presiunilor economice resimțite în multe state europene.

Sondajul a fost realizat după izbucnirea conflictului din Golf, într-o perioadă marcată de tensiuni în Iran și neliniște regională. Tocmai de aceea, rezultatele surprind reacția turiștilor într-un moment sensibil pentru piața globală.

Pentru 18% dintre europenii care își planifică vacanța, războiul din Golf reprezintă principala îngrijorare geopolitică. În paralel, 22% dintre respondenți spun că siguranța destinației rămâne criteriu decisiv când aleg unde pleacă.

Tensiunile internaționale au urcat astfel între motivele importante care influențează planurile de concediu, relatează Digi24. Cu alte cuvinte, oamenii vor să călătorească, dar verifică mai atent contextul înainte de rezervare.

Mediterana rămâne în topul destinațiilor preferate

Chiar și în acest climat incert, sudul Europei și zona mediteraneană continuă să atragă tot mai mulți vizitatori. Cererea pentru regiune a crescut cu 17%, iar 59% dintre europeni spun că vor să ajungă acolo.

Grecia rămâne între destinațiile preferate, susținută de clasicul mix de plajă, climă bună și relaxare. Segmentul „mare și soare” conduce cererea cu 28%, în creștere față de anul trecut.

Cum își schimbă turiștii bugetele

Deși interesul pentru vacanțe este mare, presiunea asupra veniturilor modifică obiceiurile de consum. Tot mai mulți turiști aleg sejururi mai scurte și cheltuieli mai atent controlate.

Astfel, 38% spun că se limitează la vacanțe de patru până la șase nopți. În același timp, ponderea concediilor de șapte până la 12 nopți a coborât la 37%, semn că entuziasmul rămâne, dar portofelul dictează ritmul.

Tags:
Citește și...
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Eveniment
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
Eveniment
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Eveniment
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Eveniment
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Eveniment
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Eveniment
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
Eveniment
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Eveniment
Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne
Ultima oră
14:45 - Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara
13:34 - CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
12:54 - Criza politică și ironia „sărăciei” din PSD. Paradoxul Claudiu Manda și valiza cu privilegii a social-democraților
11:37 - BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”
10:55 - Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
10:18 - Vremea azi, 19 aprilie. Temperaturile cresc și soarele revine în mai multe regiuni
09:48 - Țara europeană care activează pentru prima dată planul de criză energetică. Cum vor fi sprijiniți cetățenii
09:10 - UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
08:33 - Duminica Tomii, sărbătoarea care prelungește bucuria Paștelui. Cum păstrează românii tradițiile acestei zile
00:06 - Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc