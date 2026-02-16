Eurovision România 2026 a declanșat un scandal uriaș după ce organizatorii au decis să califice doi artiști în finală pe baza vizualizărilor de pe YouTube. Antonio Pican și Wrs au primit „wild card-uri” din partea publicului. Criteriul de selecție a fost dur criticat de Mihai Trăistariu.

Potrivit , artistul susține că numărul de accesări online poate fi manipulat ușor și că acest sistem nu are nicio legătură cu talentul muzical. Televiziunea Română a decis să suplimenteze locurile din finală, chiar dacă regulamentul inițial prevedea o singură calificare de acest tip.

Ce acuzații aduce Mihai Trăistariu ediției Eurovision România 2026

Mihai Trăistariu a reacționat imediat după anunțul oficial și a numit competiția de anul acesta „HORRORVISION”. El afirmă că vizualizările pe YouTube se pot cumpăra cu cardul și că mulți artiști folosesc „boți” pentru a părea populari în fața juriului. În opinia sa, televiziunea publică face o mare greșeală lăsând algoritmii online să decidă cine merită să reprezinte țara la Viena.

„Mi se pare o mare inepție să transformi un concurs precum Eurovision România într-o competiție de… vizualizări cumpărate pe YouTube. Când criteriul devine numărul de view-uri, iar view-urile pot fi cumpărate, nu mai vorbim despre talent, emoție, voce sau piesă. Vorbim despre bugete de promovare dubioasă și statistici umflate artificial. Despre influenceri puși sau rugați să posteze, să sponsorizeze, să țină cu x sau y etc… Totuși… Ce treabă are asta cu talentul? Ce relevanță au vizualizările astea fake???”, a mărturisit Mihai Trăistariu

Cum se va alege câștigătorul

În urma acestei etape, lista pentru marea finală de pe 4 martie a fost completată, ajungând la un număr de 12 piese. Printre finaliști se numără nume precum Edward Maya, Alexandra Căpitănescu sau Olivia Addams. În caz de egalitate în marea finală, numărul de vizualizări de pe va fi folosit din nou ca element de departajare.

„Dacă alegem reprezentantul României pe baza unor cifre care pot fi manipulate, atunci mesajul transmis este greșit: nu câștigă cel mai bun, ci cel care știe să umfle algoritmul. Publicul merită corectitudine! Artiștii merită o competiție reală! Nu bazaconii de tipul ăsta!!! Talentul nu se cumpără la pachet cu 100.000 de view-uri peste noapte. Atât am vrut să zic! Eurovision România… ai ajuns de tot râsul!”, a ținut să mai precizeze Mihai Trăistariu

România urmează să intre în a doua semifinală a concursului internațional pe data de 14 mai, la Viena. Scandalul actual pune sub semnul întrebării credibilitatea selecției naționale, într-un an în care concurența la nivel european este una foarte strânsă.