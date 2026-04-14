B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Descindere la o vilă din Timișoara. Momentul în care un clan este evacuat chiar de primarul Dominic Fritz (VIDEO)

Ana Maria
14 apr. 2026, 11:33
Dominic Fritz, USR. Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook
Evacuare în forță în Timișoara. O intervenție a autorităților a avut loc marți dimineață în Timișoara, unde primarul Dominic Fritz a participat la o acțiune de eliberare a unui imobil considerat ocupat ilegal, situat pe strada C.D. Loga.

Imobilul, care a aparținut în trecut lui Momita Bona, este eliberat marți după lung proces, scrie paginadetimis.ro.

Evacuare în forță în Timișoara. De ce au intervenit autoritățile la imobilul de pe C.D. Loga

Acțiunea a fost declanșată în baza unei hotărâri definitive a instanței, care a stabilit că ocuparea clădirii nu avea temei legal. La fața locului s-au aflat reprezentanți ai autorităților locale, executorul judecătoresc, dar și echipaje de poliție locală și jandarmerie.

Intervenția a fost organizată pentru a pune în aplicare decizia instanței și pentru a preveni eventuale incidente.

Ce se știe despre imobilul evacuat

Clădirea, considerată una emblematică pentru oraș, a aparținut în trecut unei persoane cunoscute, iar în ultimii ani a fost ocupată fără drept. Procesul pentru recuperarea imobilului s-a întins pe o perioadă îndelungată.

Potrivit informațiilor apărute în presă, imobilul a fost readus în proprietatea statului încă din 2023, însă ocupanții au refuzat să îl părăsească, ceea ce a dus la intervenția autorităților.

Cum s-a desfășurat evacuarea

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea executorului judecătoresc, în prezența forțelor de ordine, pentru a asigura respectarea procedurilor legale și menținerea ordinii publice.

Evacuarea vine după aproximativ doi ani de litigii, în urma cărora instanța a decis definitiv că persoanele care locuiau în clădire nu aveau un drept legal asupra acesteia.

După finalizarea procedurii, clădirea va intra în administrarea statului. Autoritățile locale urmează să stabilească o destinație care să servească interesului public.

Situația imobilelor ocupate abuziv a devenit, în ultimii ani, un subiect sensibil în marile orașe din România, unde autoritățile se confruntă frecvent cu litigii complicate și proceduri de evacuare îndelungate. Astfel de cazuri implică, de regulă, procese în instanță, intervenții ale executorilor și mobilizarea forțelor de ordine, în contextul unor tensiuni sociale și juridice. Autoritățile locale încearcă, în paralel, să recupereze aceste spații și să le redea circuitului public.

Tags:
