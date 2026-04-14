Evacuare în forță în Timișoara. O intervenție a autorităților a avut loc marți dimineață în Timișoara, unde primarul Dominic Fritz a participat la o acțiune de eliberare a unui imobil considerat ocupat ilegal, situat pe strada C.D. Loga.

Imobilul, care a aparținut în trecut lui Momita Bona, este eliberat marți după lung proces, scrie .

Evacuare în forță în Timișoara. De ce au intervenit autoritățile la imobilul de pe C.D. Loga

Acțiunea a fost declanșată în baza unei hotărâri definitive a instanței, care a stabilit că ocuparea clădirii nu avea temei legal. La fața locului s-au aflat reprezentanți ai autorităților locale, executorul judecătoresc, dar și echipaje de poliție locală și jandarmerie.

Intervenția a fost organizată pentru a pune în aplicare decizia instanței și pentru a preveni eventuale incidente.

Ce se știe despre imobilul evacuat

Clădirea, considerată una emblematică pentru oraș, a aparținut în trecut unei persoane cunoscute, iar în ultimii ani a fost ocupată fără drept. Procesul pentru recuperarea imobilului s-a întins pe o perioadă îndelungată.

Potrivit informațiilor apărute în presă, imobilul a fost readus în proprietatea statului încă din 2023, însă ocupanții au refuzat să îl părăsească, ceea ce a dus la intervenția autorităților.

Cum s-a desfășurat evacuarea

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea executorului judecătoresc, în prezența forțelor de ordine, pentru a asigura respectarea procedurilor legale și menținerea ordinii publice.

Evacuarea vine după aproximativ doi ani de , în urma cărora instanța a decis definitiv că persoanele care locuiau în clădire nu aveau un drept legal asupra acesteia.

După finalizarea procedurii, clădirea va intra în administrarea statului. Autoritățile locale urmează să stabilească o destinație care să servească interesului public.