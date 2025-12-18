Un deținut din Penitenciarul Poarta Albă a evadat joi seară. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani, condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru tâlhărie calificată.

Profitând de programarea la cabinetul medical, băiatul a văzut oportunitatea ideală pentru a se sustrage. A sărit gardul și a fugit pe câmp, înainte ca personalul să poată reacționa.

Cum a reușit să scape de sub supravegherea gardienilor

„Joi, 18.12.2025, în jurul orei 18:20, s-a constatat că deţinutul custodiat de , în vârstă de 24 de ani, condamnat definitiv la 4 ani şi 7 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, clasificat în regim semideschis, a părăsit penitenciarul, cu ocazia prezentării la cabinetul medical pentru administrarea tratamentului TSS, prin escaladarea gardului perimetrului, către câmp”, se arată în comunicatul transmis de Penitenciarul Poarta Albă.

Pentru prinderea deținutului evadat, autoritățile au blocat toate căile de acces pe posibilele direcții de deplasare. Personalul unității a fost imediat pus în stare de alertă, iar echipele de căutare ale penitenciarului au plecat pe urmele lui. Acestea lucrează în strânsă colaborare cu polițiștii, iar zona este intens monitorizată.

Ce pedeapsă riscă tânărul de 24 de ani dacă va fi prins

Autoritățile subliniază că părăsirea penitenciarului fără aprobare nu este o încălcare minoră. Aceasta este considerată o infracțiune serioasă, cu consecințe legale clare. Fapta este încadrată drept evadare, iar legea este foarte clară în acest sens. Conform articolului 285 din Codul Penal, persoana prinsă riscă o nouă , cuprinsă între 6 luni și 3 ani.

„Deținutul are înălțimea de 1,65 m, statură atletică, ochi verzi, sprâncene drepte, față ovală, ten deschis la culoare, păr rar, blond închis tatuaje pe degete si mana dreapta, iar la momentul părăsirii penitenciarului purta pantaloni negri, geacă neagră, fes negru cu semn galben”, se mai arată în comunicat.