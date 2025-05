Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a ar putea fi modificată. Daniel David: „Vă rog să vă uitați la modelul din Franța”

de de la clasa a VIII-a ar putea fi modificat din anul școlar 2025-2026, pe modelul , conform ministrului Educației, Daniel David, arată

Ce spune ministrul Educației

„Sunt un om care aș prefera portofoliul educațional care funcționează și în Franța și multe alte țări, fiindcă oricum gândim acest test, chiar dacă îi dăm mai multe competențe, să-l facem mai relevant”, spune Daniel David.

Ministrul a afirmat că Evaluarea Națională ar putea fi modificată după modelul din Franța, de anul viitor.

„Vă rog să vă uitați la modelul din Franța. Poți să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul și disciplina, pentru că în momentul acela am complica lucrurile. Dacă nu o să fim mai creativi, o să facem probabil cum fac francezii, de exemplu, care au și matematică, și limbă franceză, au și istorie, geografie, au și științe”, a declarat Daniel David, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

„Dacă ne punem de acord cu toții, nu văd de ce să amânăm lucrurile. Avem grijă să nu interfereze cu așteptările și filosofia sistemului educațional. Nu așa peste 5 ani… Hai să pilotăm mai repede lucrurile, vedem cum funcționează și dacă merge bine o generalizăm. Aspectul operațional poate fi negociat”, a mai adăugat el.

O nouă Evaluare Națională

„Vedeți, eu întotdeauna când vorbesc despre modalități de testare, mă uit dacă este o metodologie în derulare, că de aceea n-am vrut să schimb metodologia de bacalaureat în ianuarie, în ciuda diverselor presiuni. Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie și dacă ne punem de acord, sistemul educațional, părinți, sindicate că e ok, putem să începem mai devreme acest lucru. De ce? Fiindcă pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Acum, repet, îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte, foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală, ca după aceea grevează parcursul educațional al copiilor”, a declarat ministrul.

„Am zis că, poate, dacă considerăm că e prea repede și e nevoie de un timp astfel încât să gândim, hai să vedem cum o să fie, poate facem niște simulări. Eu nu țin să-l implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm examinarea evaluarea națională la modul în care o avem acum”, a adăugat el.