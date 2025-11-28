Evenimente speciale și Târg de Crăciun în Iași, în perioada sărbătorilor. Aprinderea iluminatului festiv va avea loc de Ziua Națională, la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. În premieră, în Piața Unirii va fi amenajat un patinoar.

Târg de Crăciun și atmosferă de sărbătoare în toată luna decembrie, în Iași

Târgul de Crăciun vă fi organizat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada I.C. Brătianu, cu 40 de căsuțe ornate cu luminițe.

„Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la lași printr-o serie de manifestări oficiale de tradiție, ceremonialuri militare și religioase, dar și prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. (…)

Aprinderea iluminatului festiv va avea loc la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt.

La fel ca în ultimii ani, în zona intersecției dintre bulevardul Ștefan cel Mare și str. I. C. Brătianu va fi amplasată și o roată panoramică, alături de ansambluri de jocuri în cadrul Orășelului Copiilor.

În premieră, în Piața Unirii va fi amenajat un patinoar, care va fi deschis în perioada 1 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026, în intervalul orar 8.00 – 22.00.

Seara zilei de 1 decembrie se va încheia cu tradiționala retragere cu torțe, de la ora 18.00, pe traseul Muzeul Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Palatul Culturii”, a anunțat Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași.

De altfel, în Iași sunt organizate mai multe evenimente pentru a marca sărbătorile de iarnă:

„🎄✨ Magia se aprinde la Iași! ✨🎄

Pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, ne adunăm în Grădina Palas pentru momentul pe care îl așteptăm cu toții:

aprinderea luminițelor la Târgul de Crăciun din Iași. 💫

Vom număra împreună clipele până când mii de lumini vor transforma seara într-o poveste de iarnă:

🎁 căsuțe luminate

🎶 colinde și atmosferă cosy

✨ decoruri de poveste și locuri perfecte de făcut poze

👨‍👩‍👧 timp petrecut cu oamenii dragi

Iar în târg te așteaptă delicii pentru toate gusturile:

🦞 raci fierți

🍫 fructe trase în ciocolată

🍩 gogoși pufoase

🥮 cozonaci

🍷 vin fiert cu scorțișoară și portocale

👧 activități pentru copii

🚂 trenuleț

🎨 ateliere magice în Căsuța lui Moș Crăciun

Vino să fim împreună în seara în care se aprinde magia Crăciunului în Iași. 🥹❤️”, se arată pe Târguri și Expoziții Palas Iași.

Mai multe informații despre Târgul de Crăciun sunt publicate în timp real .

Restricții de circulație în Iași, pentru desfășurarea evenimentelor din decembrie

„Organizarea acestor evenimente impune o serie de măsuri de închidere/ restricționarea circulației vehiculelor.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între intersecția cu strada Costache Negruzzi (Casa Modei) și strada I. C. Brătianu, precum și pe strada I. C. Brătianu, între intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Agatha Bârsescu, în perioada 24 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026.

În vederea fluidizării traficului rutier și pentru asigurarea variantelor ocolitoare se va permite circulația auto în ambele sensuri pe strada Cuza Vodă, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu strada 14 Decembrie 1989 și cea cu strada I. C. Brătianu, cu o viteză maximă de 10 kilometri /oră.

Totodată, în vederea organizării manifestărilor oficiale cu ocazia Zilei Naționale a României, circulația rutieră va fi închisă luni, 1 decembrie 2025, între orele 8:00 și 14:00, pe strada Anastasie Panu, pe tronsonul cuprins între strada Sf. Lazăr și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe strada Palat, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Sf. Lazăr.

De asemenea, pentru organizarea retragerii cu torțe se impune restricționarea circulației rutiere, în funcție de necesități, luni, 1 decembrie 2025, între orele 17:45 și 18:15, pe traseul Piața Unirii – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Piața Palatului Culturii”, a mai transmis Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași.