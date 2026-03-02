EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)

După ce Iranul a lovit bazele militare de la Akrtotiri, din Cipru, și de la Incirlik, din Turcia, Europa se pregătește de alte atacuri. Fostul președinte Traian Băsescu liniștește însă lucrurile și spune că Iranul nu va îndrăzni mai mult. Ce spune despre baza de la Deveselu.

„Nu cred că au resurse să lovească mai departe de baza de la și baza de la Akrtotiri din Cipru. În ceea ce privește Europa, nu cred că vor fi lovituri ale Iranului. Cred că asta e limita la care vor ajunge, în sudul Turciei, deci Incirlicul și Akrtotiri în Cipru.

Însă este important de subliniat că baza de la Incirlik nu e o bază oarecare. Aici sunt mijloace militare turcești și americane, dar și depozitul de focoase nucleare care este așezat în această bază militară. Este depozitat aici. Sunt focoase nucleare americane. Nu este lipsit de semnificație faptul că Iranul a lovit această bază.

La fel de grav mi se pare faptul că Iranul a trecut la lovirea rafinăriilor, ceea ce înseamnă că au obiective mai mari decât pur și simplu să neutralizeze bazele militare din care Iranul ar putea fi lovit.

Ce vă pot spune este că rafinăria Aramco este în apropierea cel mai mare terminal de cei din lume. E terminalul de la Ras Tanura în care zilnic se livrează 600 de mii de tone de țiței. Sunt 11 dane acolo. Eu am încărcat la Ras Tanura, este un cel mai mare terminal al lumii cu o tehnologie de ultimă generație care tot timpul este updatată, iar 6 milioane de barili înseamnă 600 de mii de tone pe zi se încarcă nave care pleacă din Arabia Saudită. Deci este o zonă extrem de sensibilă.

Aș spune că acest conflict s-a extins dincolo de niște limite pe care le-au anticipat chiar și Israelul. A fost o surpriză abordarea pe care a avut-o Iranul și surpriza nu face decât să confirme că Iranul este mult mai puternic decât îl credem.

Toți am crezut că după războiul de 12 zile de anul trecut, Iranul și-a consumat mare parte din resurse. Ba mai știam de la președintele Trump că cu superbomba a distrus și instalațiile nucleare. Iată că se dovedește că totul a fost o propagandă ieftină care a dezinformat și în momentul de față avem un Iran care este capabil să răspândească războiul în toată regiunea. Acum, este clar că și europenii trebuie să intre în joc într-un fel sau altul. Până la urmă, America este aliatul nostru tradițional. Chiar dacă ne-am supărat noi că ne-a jignit Trump,”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Băsescu, despre baza de la Deveselu

Fostul șef al statului spune că baza de la Deveselu nu este o țintă a Iranului. Baza Deveselu nu are legătură cu potențiale atacuri spre Orient, afirmă Traian Băsescu.

„N-aș zice că suntem în pericol. Suntem și cu Deveselu la limita armamentului. Scutul de la Deveselu este parte a unui sistem, un sistem format din Deveselu, site-ul de rachete din Polonia, site-ul de rachete din Portugalia, care sunt dispuse pe distrugătoare americane și radarul din Turcia. Deci tot acest sistem este destinat să lovească rachete balistice care au ca destinații locații din Europa sau chiar rachete intercontinentale pe care sistemul le distruge în stratosferă. Pentru rachetele pe care le lansează Iranul avem sistemele Patriot și sistemele franceze care au fost amplasate deja pe zona Midia, pe litoralul românesc. Deci nu scutul de la Deveselu ne va feri de rachetele iraniene, ci sistemul Patriot pe care îl avem, cele trei baterii Patriot, plus sistemul franțuzesc amplasat pe coasta Mării Negre.”, a explicat fostul președinte Traian Băsescu cu privire la posibilitatea unui atac la Deveselu.

E Iranul în război cu toată lumea?

„Iranul a atacat bazele militare americane. Sigur, astea fiind răspândite în mai multe țări, s-a dat impresia că au fost atacate acele țări. Nu, Iranul s-a apărat atacând bazele militare de unde el însuși ar putea fi atacat. Aici e filozofia pe care a avut-o Iranul. Că, spre exemplu, spre exemplu, baza de la Akrtotiri este bază britanică. Da. Dar Iranul nu a avut intenția să atace . Acea bază britanică de la Akrtotiri este utilizată și de aviatia Statelor Unite.

Cum și la Incirlic, în Turcia este o bază aeriană turcească, dar și bază aeriană a Statelor Unite. Plus focoatele nucleare depozitate în această bază, focoase ale Statelor Unite. Deci, Iranul a atacat zonele din care el însuși ar putea să fie atacat. Acum, este o mare dispută dacă Iranul intenționa să atace Statele Unite. Cei care sunt îndreptățiți să facă aprecieri spun că nu a existat o asemenea informație.

În același timp, președintele Trump spune că a avut informații că Iranul vrea să atace Statele Unite. Dacă mi este permisă o apreciere, nu cred că Iranul își propusese să atace Statele Unite sau baze militare ale Statelor Unite înainte de a fi atacat.

Însă este bine că cineva s-a hotărât să pună capăt programului nuclear al Iranului. Un Iran care ar fi deținător de arme nucleare ar fi un mare pericol pentru toate țările din regiune și chiar pentru Europa.”, a mai spus fostul șef al statului.