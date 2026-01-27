EXCLUSIV: Noi detalii în cazul evadării lui Abdullah Ataș. Șeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor explică de ce a aprobat permisia (VIDEO)

Deși a ucis un polițist și era condamnat la aproape 23 de ani de pușcărie, turcul Abdullah Ataș a beneficiat în repetate rânduri de permisii să iasă din închisoare. Acum nu s-a mai întors. Iar semnătura de pe ultima permisie vine de la șeful ANP.

Ce spune șeful ANP despre permisia dată lui Abdullah Ataș

Directorul general ANP, Bogdan Burcu, a recunoscut că el a fost cel care a aprobat permisia de trei zile în cazul turcului condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist şi care nu a revenit luni în Penitenciarul Rahova.

Și i-a dat drumul chiar dacă turcul primise și un aviz negativ, ceea ce ar fi trebuit să blocheze permisia.

„În primul rând, oferim scuze opiniei publice pentru situația în care ne găsim.

El a fost selecționat la activități productive începând cu 2017 și pentru implicarea acestuia, pentru activitățile de reintegrare, acțiuni productive, a fost recompensat în mod constant. Pentru ultima permisiune, ea a fost analizată la nivelul unității, pe baza propunerilor și apoi propunerea a fost înaintată către Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Dacă întrebați de ultima aprobare, decizia finală a fost a subsemnatului. Dar în baza unei analize făcute de către specialiști și a colegilor din unitatea Rahova.

Ținând cont că de 20 de ori deținutul a fost și s-a întors, evident că la nivelul administrației, care spun, reglementează, era evident că urma să treacă permisiuni cu durata mai mare

Evident că ținând cont de situația actuală, noi apreciem aceasta ca pe un eșec instituțional, e o lecție învățată. Vom face o analiză să vedem unde am greșit, dacă am greșit noi. Comisiile sunt cele care fac o evaluare de risc pentru permisii, trebuie să aibă în vedere ca deținuții să nu săvârșească infracțiuni pe perioada permisiei și că se întorc, că sunt suficiente garanții că se întorc.”, a declarat șeful , Bogdan Burcu, în exclusivitate pentru B1TV.

Între timp, ministrul Justiției, , a anunțat că a fost trimis Corpul de Control al ministrului la Penitenciarul Rahova pentru a verifica respectarea procedurilor.

Noi imagini cu milionarul turc evadat

Polițiștii încearcă să îl localizeze pe bărbat, potrivit unui comunicat transmis pe 26 ianuarie de Poliția Capitalei. Ultimele imagini cu acesta au fost surprinse de camerele de supraveghere în momentul în care acesta a plecat de la restaurantul la care a fost, în data de 24 ianuarie, chiar în a doua zi de permisie.

Autoritățile au stat de vorbă și cu fosta parteneră a cetățeanului turc, care a declarat că un bărbat ar fi anunțat-o că l-ar fi văzut pe individ în Turcia.