Versuri pentru Dansul Caprei, o tradiție românească ce are o vechime de sute de ani

Mersul cu uratul, dar mai ales cu ursul și cu capra se numără printre tradițiile binecunoscute în România, practicate în ultima zi din an, în special în regiunea Moldovei.

Dansul caprei a devenit o tradiție bine înrădăcinată în folclorul românesc încă din secolul XVIII. Pe vremuri, în special în secolul XIX, capra era considerată un bun prevestitor al vremii pentru anul următor. Prima dată, dansul caprei a fost menționat în Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), din anul 1716, redactată de către Dimitrie Cantemir, fost domn al Moldovei.

La început, costumul pentru capră presupunea o mască confecționată manual și pielea animalului întinsă pe spatele celui care juca rolul. În ultimele decenii și ani, costumul a devenit un cojoc, o pătură cu motive tradiționale sau o pătură pe care sunt cusute fâșii de hârtie creponată/glasată de diverse culori, plus un băț și un cap în formă de capră cioplit din lemn. Capul presupune un sistem prin care dansatorul, atunci când trage de o funie, gura se închide zgomotos. De asemenea, coarnele sunt decorate cu beteală, care adaugă spectaculozitate personajului.

Ceilalți urători sunt fie costumați în ținute tradiționale, fie mascați, pictați pe față, deghizați în costume de polițist, doctor etc.

În general, recuzita cuprinde fluiere, tobe, dar și alte instrumente muzicale, precum viori sau trompete, dacă există posibilitatea.

Dansul caprei, tradiție românească de revelion – versuri

Există mai multe variante, atunci când vorbim despre dansul caprei. Poate diferi componența personajelor și versurile, în funcție de regiunea țării. Mai jos îți prezint o versiune moldovenească a celebrei tradiții, ce cuprinde trei personaje – căpitanul, doctorul și țiganul, plus o persoană care dansează capra.

Țiganul:

Foaie verde trei castane/migdale, ia comanda căpitane!

Căpitanul:

Foaie verde, foi de fag, sare capra peste prag și se pune pe jucat, ța!

Toți:

Ța, ța, ța, căpri-ța, ța, nu te da, nu te lăsa,

Că pun mâna pe nuia, și ți-oi trage câteva,

Cu nuiaua de alun, când ți-oi da, să iasă fum.

Cu nuiaua de susai, când ți-oi da, să iasă scai,

Asta-i capra caprelor, capra băcăuanilor,

Asta-i capra de la munte, cu trei stele albe-n frunte,

Asta-i capra de la mare, cu trei stele pe spinare,

Capra noastră-i cea fudulă, a-nghițit o barabulă,

Barabulă cafenie, capra noastră are râie,

Și m-am dus la farmacie, să cumpăr o alifie,

Alifie n-am găsit, capra noastră a murit.

Țiganul:

Aoleu, căprița mea, a dat moartea peste ea, chiar aici la dumneata. Dar nu este chiar așa, căci avem un doctoraș, doctorașul ca o floare, ce nume de pereche n-are.

Doctorul:

Eu sunt doctorul Pandele, leg șireturi la izmene, repar cai și avioane, pun dantură la cucoane. Unde-i capra s-o repar, să câștig un gologan?

Căpitanul:

Uite-o colo la perete, face semne din ureche, dar ce-are băi doctore?

Doctorul:

Are coada răsucită și în gât o dinamită. Are ulcer la stomac și pe cap un pui de drac. Am să-i fac o injecție mare să pun capra pe picioare, ța!

Toți:

Iu, iu, iu, sunt bucuros, c-am sculat capra de jos,

Capra noastră cea frumoasă, a umblat din casă-n casă,

Să ureze la mulți ani și să strângă gologani.

La anul și la mulți ani!