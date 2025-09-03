B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Excursii de lux mascate în traininguri oficiale. Pîslaru anunță demiteri și verificări la o instituție publică

Excursii de lux mascate în traininguri oficiale. Pîslaru anunță demiteri și verificări la o instituție publică

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 16:23
Excursii de lux mascate în traininguri oficiale. Pîslaru anunță demiteri și verificări la o instituție publică
Sursa Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat cheltuieli de peste jumătate de milion de lei pentru deplasări în Franța și Cipru, cu scopul unor „sesiuni de training”.

Ministrul Dragoș Pîslaru a reacționat imediat și a dispus demiterea directorului responsabil, anunțând controale din partea Corpului de control.

Cuprins:

  • Trainingurile transformate în vacanțe de jumătate de milion de euro
  • Cum a reacționat Dragoș Pîslaru

Trainingurile transformate în vacanțe de jumătate de milion de euro

Potrivit informațiilor publicate de ministrul Dragoș Pîslaru pe rețelele de socializare, instituția vizată, cu statut de ordonator terțial de credite, a aprobat două „sesiuni de training” externe.

Prima deplasare urma să aibă loc la Nisa, pe Coasta de Azur, între 1 și 5 septembrie, cu cazare la un hotel de 4 stele, iar a doua la Larnaca, Cipru, între 15 și 19 septembrie, într-un hotel de 5 stele.

În total, 30 de angajați ar fi beneficiat de aceste deplasări, printre care și directorul instituției, fix cel care a semnat aprobarea. Costurile totale se ridică la nu mai puțin de 500.000 de lei pentru aceste două excursii, adică aproximativ 107.000 de euro.

Cum a reacționat Dragoș Pîslaru

Ministrul a reacționat imediat ce a descoperit „training-ul” organizat de director și l-a demis pe acesta. În plus, a trimis și Corpul de control în cadrul instituției pentru a verifica dacă există și alte nereguli:

„Atât eu, în calitate de ministru, cât, mai important, acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.”

„În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.” , a precizat Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

„Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici.”, a concluzionat acesta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile
Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară
Eveniment
Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară
Instant de apă electric: soluția rapidă și eficientă pentru locuința ta
Eveniment
Instant de apă electric: soluția rapidă și eficientă pentru locuința ta
România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe
Eveniment
România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe
Motivul pentru care Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: “Nu au dreptul să facă așa ceva!”
Eveniment
Motivul pentru care Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: “Nu au dreptul să facă așa ceva!”
Acces mai rapid la tratamente pentru pacienții cu AVC. Ministerul Sănătății extinde rețeaua de spitale și majorează bugetul programului
Eveniment
Acces mai rapid la tratamente pentru pacienții cu AVC. Ministerul Sănătății extinde rețeaua de spitale și majorează bugetul programului
Secretul unor murături perfecte. Câtă sare și oțet trebuie să pui, de fapt, la un borcan? Rețeta clasică de murături
Eveniment
Secretul unor murături perfecte. Câtă sare și oțet trebuie să pui, de fapt, la un borcan? Rețeta clasică de murături
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Externe
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob
Eveniment
Un tânăr a dezvăluit care este cel mai periculos oraș din lume, după ce a vizitat toate țările de pe glob
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Eveniment
Data la care își vor primi românii pensiile, în luna septembrie. Anunțul important făcut de Casa de pensii
Ultima oră
18:33 - George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”
18:32 - Accident între un tractor cu remorcă și un tren, în care se aflau 50 de persoane. Ce au declarat autoritățile
18:30 - Care sunt cele mai uitate fructe și legume din lume și cum au ajuns acestea să dispară
18:16 - Instant de apă electric: soluția rapidă și eficientă pentru locuința ta
18:07 - Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
18:03 - Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
17:48 - România investește 3 miliarde de euro în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Reactorul va mai funcționa încă 30 de ani și va asigura energie pentru un milion de locuințe
17:46 - Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
17:43 - Motivul pentru care Diana Șoșoacă s-a trezit cu jandarmii la ușă: “Nu au dreptul să facă așa ceva!”
17:24 - Acces mai rapid la tratamente pentru pacienții cu AVC. Ministerul Sănătății extinde rețeaua de spitale și majorează bugetul programului