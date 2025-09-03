Conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat cheltuieli de peste jumătate de milion de lei pentru deplasări în Franța și Cipru, cu scopul unor „sesiuni de training”.

Ministrul Dragoș Pîslaru a reacționat imediat și a dispus demiterea directorului responsabil, anunțând controale din partea Corpului de control.

Trainingurile transformate în vacanțe de jumătate de milion de euro

Cum a reacționat Dragoș Pîslaru

Potrivit informațiilor publicate de ministrul Dragoș pe rețelele de socializare, instituția vizată, cu statut de ordonator terțial de credite, a aprobat două „sesiuni de training” externe.

Prima deplasare urma să aibă loc la Nisa, pe Coasta de Azur, între 1 și 5 septembrie, cu cazare la un de 4 stele, iar a doua la Larnaca, Cipru, între 15 și 19 septembrie, într-un hotel de 5 stele.

În total, 30 de angajați ar fi beneficiat de aceste deplasări, printre care și directorul instituției, fix cel care a semnat aprobarea. Costurile totale se ridică la nu mai puțin de 500.000 de lei pentru aceste două excursii, adică aproximativ 107.000 de euro.

Cum a reacționat Dragoș Pîslaru

Ministrul a reacționat imediat ce a descoperit „training-ul” organizat de director și l-a demis pe acesta. În plus, a trimis și Corpul de control în cadrul instituției pentru a verifica dacă există și alte nereguli:

„Atât eu, în calitate de ministru, cât, mai important, acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public.”

„În consecință, am dispus demiterea de îndată a directorului respectiv și am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.” , a precizat Pîslaru, într-o .

„Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici.”, a concluzionat acesta.