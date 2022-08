Experiență de coșmar a unor români în vacanța din Bulgaria: „Sora mea s-a trezit cu tocul de la ușă în cap”

Litoralul din Bulgaria este pe timp de vară, iar de la un an la altul, numărul celor care aleg să-și petreacă vacanțele aici este în continuă creștere.

Vacanța unor români într-un hotel de 5 stele din Bulgaria

Mulți români au renunțat anul acesta la concediile de pe litoralul românesc și au ales vacanțe în Grecia, . Alegerea nu i-a scutit pe toți de experiențe neplăcute.

Este cazul unei familii de români care ajunși în Bulgaria, nu au fost cazați la vila rezervată, ci într-un hotel pe care l-au descris ca fiind de 5 stele, cu facilități de două, în realitate, după cum au povestit într-o postare pe Facebook, potrivit ziare.com.

„Un sfat unde să NU va cazați în Bulgaria. Am achiziționat 4 camere la hotel Royal Castle Elenite (Hotel de 5 stele ca aspect și 2 ca facilități) pe perioada 1-5 (4 nopți) August, ultra all inclusive (1100€/cam). , ne-au anunțat o problema tehnică cu apa caldă în Villa pe care am luat-o, așa că ne-au oferit camere în Hotel. Am zis ok.

Camerele celor de la etajul 1 aveau un miros de mucegai și ușile la balcoane rupte (ușile reparate a 2-a zi după sesizarea la recepție), toate camerele pline de praf, curățenie nu s-a mai făcut de 1 an acolo, pe motivul că nu se așteptau la acest volum de oameni. 3 zile a durat să ne curățe camerele și lenjeriile la unii din noi, la ații deloc.

Sora mea s-a trezit cu tocul de la ușa de la baie în cap (am pus poză) am discutat la recepție civilizat și am cerut să vorbim cu un manager, a sosit o domnișoară și i-am explicat situația și am cerut în mod amiabil rezolvarea acestei situații, răspunsul ei m-a lăsat masca „you see that door? You don’t like the Hotel you can checkout and leave”.

Nu au etichete de pus pe ușa „Don’t disturb ” sau „Clean my room”, m-am trezit cu camerista peste mine în baie.

Mâncarea a fost kk, bufet, băuturile erau cele mai ieftine de pe piață, coca cola era la dozator, se găsea doar la barul de pe terasă, dar zici că era suc la plic cu apă minerală.

-ul avea doar 2 piscine valabile și 2 tobogane, restul „probleme tehnice”.

Pun la dispoziție vreo 30 de șezlonguri, deci am făcut în schimburi dimineața cine se duce la plajă primul să ocupe 3-4, nu poți să închiriezi, doar să cumperi de la tarabele din zonă.

Sunt multe chestii, care sincer ne-au lăsat pe toți cu un gust amar. Nu zic doar eu și grupul meu, ci și ceilalți români și străini cazați acolo”, a scris tânărul pe grupul , de pe Facebook.

„Cu banii ăștia am fost 7 zile în Malta”

Se pare că și alți români au avut experiențe neplăcute, după cum le-au relatat în comentarii.

„Noi am stat la vile în urmă cu 4 ani, din ce îmi amintesc am plătit în jur de 3000 lei pe 5 nopți, 2 adulți și 2 copii, dar a fost groaznic. Vila noastră a fost în primul rând, peisajul superb din fața ei și doar atât. Nu ne așteptăm la lux la banii aia, dar sperăm la curățenie.

Erau pânze de păianjen și păianjeni peste tot, miros de igrasie, faianța din baie pica, noi am fost mai norocoși, dar la alte cunoștințe cu care am mers le-au căzut plăci de faianță din baie, li s-a desprins aparatul de aer condiționat din perete. Nu suntem niște oameni pretențioși, dar acolo a fost horror, nu aș recomanda nimănui să meargă. Am fost un grup mare și una dintre familii a nimerit la fel ca dumneavoastră, în hotel, cu aceeași scuză, dar și acolo cam aceleași probleme”.

„Arată bine în pozele de pe booking dar are notă 5-6, și pe noi ne tenta, dar văzând nota, am renunțat”.

„Eu am zis-o că . Sunt locuri frumoase peste tot și cazări bune, însă la fel poți avea și surprize neplăcute”

„Noi am fost la 4 stele și, când am ajuns era de 3 stele cu indulgență. La recepție era o tabletă pentru reclamații, după 2 zile, folosită intens de noi, au retras-o. Personalul habar nu avea de engleză. Mâncarea, ca la cantină, plajă gratuită la 3 km distanță, nu mai avem de gând să revenim”

„Nu înțeleg cum puteți da atâția bani pe 4 nopți de sau România, eu cu banii ăștia merg pe insule de lux!”

„Cu banii ăștia am fost 7 zile în Malta, inclus biletele de avion, cazarea era într-o pensiune modestă, curat, răcoros, cu mic dejun inclus, plus piscină, parcare, wifi gratuit!”