Experiența șocantă a unui concurent la Românii au talent: „Mi-au zis foarte multe și nu pot să le spun” (VIDEO)

Tiberiu Muscalu, un tânăr pasionat de muzica populară, a pornit cu speranța că participarea la preselecțiile „ ” îi va deschide drumul spre visul de a fi recunoscut pentru talentul său. Realitatea întâlnită, însă, a fost departe de așteptările sale. În locul emoției firești a unui debut pe scenă și al unei evaluări corecte din partea juriului, acesta susține că a avut parte de ore întregi de așteptare, un moment artistic întrerupt și chiar ironii legate de prestația lui.

Toată această experiență l-a lăsat profund dezamăgit, motiv pentru care a ales să își împărtășească povestea .

Cum a ajuns la preselecțiile „Românii au talent”

Tiberiu a povestit că s-a înscris la casting în luna mai, plin de entuziasm și cu un moment muzical pregătit atent. După câteva luni de așteptare, a fost contactat de o reprezentantă a emisiunii, care i-a cerut să aleagă ziua preselecțiilor, sâmbătă sau duminică. Încrezător că sâmbăta îi va purta noroc, a ales ora 11:00 pentru a-și prezenta talentul.

Doar că realitatea a fost alta. În loc să intre la ora stabilită, Tiberiu a fost chemat abia în jurul orei 17:00. Orele lungi de așteptare nu au reprezentat decât începutul unei experiențe dezamăgitoare, care l-a marcat și pe care a decis să o împărtășească publicului.

Ce s-a întâmplat în fața juriului

Odată intrat în sala de preselecții, tânărul a simțit imediat că atmosfera nu este cea pe care și-o imaginase. În loc de un juriu format din artiști consacrați, s-a trezit în fața a două tinere și a unui producător fără „legătură cu muzica”.

„M-au lăsat să cânt două strofe din melodie, au oprit melodia, au început să facă mișto de mine că nu e bine așa, mi-au zis foarte multe și nu pot să le spun acum”, a povestit el, notează .

Tiberiu susține că experiența l-a făcut să creadă că „Românii au talent” caută altceva decât muzică și voce. Potrivit lui, accentul ar fi pus mai degrabă pe povești dramatice decât pe calitățile artistice: „Ei vor mai mult de la tine, să le spui că nu ai ce mânca, că stai pe drumuri. Asta îi interesează pe ei ca să te treacă mai departe, dar nu ai de ce să spui asta dacă tu ai posibilități”.

Cum a fost primit mesajul său pe TikTok

Videoclipul postat de Tiberiu Muscalu a avut un impact puternic pe TikTok, adunând rapid reacții și comentarii din partea celor care s-au regăsit în experiența lui. Mulți i-au dat dreptate și au confirmat că au trecut prin situații similare, ceea ce a transformat postarea într-o adevărată confesiune colectivă despre culisele acestor show-uri.

O parte dintre utilizatori au subliniat că preselecțiile nu sunt despre talent, ci despre povești emoționale menite să atragă audiența. Simona Dumitru, de exemplu, a spus că a trăit aceeași dezamăgire: a așteptat ore întregi, a primit un refuz sec și nicio explicație. Georgiana, care a participat la mai multe castinguri, a confirmat ideea că succesul depinde adesea de o „poveste tristă” și nu de calitățile artistice. Alți comentatori au povestit experiențe similare: ore de așteptare, prestații scurte și ironii din partea juriului.

Totuși, printre reacțiile critice au apărut și mesaje de încurajare. Unii i-au transmis lui Tiberiu că are talent și că nu ar trebui să se lase descurajat, așa cum a scris Kozximal Wxzuill: „Ai talent cu carul, perseverență, nu te pierde în anonimat!”. Marian Pirlogeanu și Cristian l-au susținut la rândul lor, felicitându-l pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume și îndemnându-l să meargă mai departe pe drumul muzicii.

Pentru unii, scena „Românii au talent” rămâne o oportunitate uriașă de expunere. Pentru alții, însă, cum este și cazul lui Tiberiu, experiența castingului a fost o lecție dureroasă.

„Am făcut acest videoclip că poate mai sunt copii, concurenți care vin de la sute de kilometri și nu au bani să dea pe drum să vină la un astfel de casting, unde nu merită”, a concluzionat el în filmulețul publicat pe TikTok.